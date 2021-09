“Mi carrera más difícil ha sido la de La Mesa de los Santos, tenía muchos huecos, pero pude salir victorioso porque mi padre me enseñó a maniobrar”.

Cuando está montado en su bicicleta, el mundo alrededor se desvanece, solo es él intentando convertirse en el mejor del mundo. “Cuando me subo a la bicicleta me encanta experimentar la velocidad, pedaleando, rematando. Me concentro solo en pasar a los demás competidores y quedar en el primer lugar”.

La pasión por el ciclismo y los primeros pedalazos fueron de la mano de su padre, Carlos Enrique Parra. “Mi papá me enseñó a montar en la ciclovía del Parque de los Niños. El me enseñaba con paciencia y amor, primero íbamos despacio y después cuando ya tenía dominio de la bicicleta, me soltó y me enseñó a frenar. Ese día me hizo un video y quedó guardado en mi memoria. “Me empezó a gustar el ciclismo porque veía a Egan Bernal y Nairo Quintana en televisión, obteniendo tantos triunfos”, comenta Juan José.