Julián Gómez: ¡Unas manos mágicas para el dibujo!

Este pequeño, tiene la habilidad de crear increíbles dibujos en poco tiempo y sin guiarse de nada, ¡como por arte de magia!. “Yo tengo muchos talentos, dibujo, edito, hago animaciones, manejo la plastilina, canto y toco música, se podría decir que el arte es mi pasión”, afirma el pequeño.

A sus tres años, Julián comenzó a dibujar, según él, lo hizo como iniciativa propia y sin ayuda de nadie. Cuando era más pequeño inició sus primeros trazos a partir de una cajita infantil que poseía, los copiaba a ojo y así iba perfeccionando su técnica. “En mi colegio obtuve el primer lugar en el concurso de talentos. Esta competencia era entre todos los grados, de primero a once, por lo que me siento muy orgulloso. Podría decir que es mi mayor logro hasta el momento, pero aspiro a tener muchos más”, agrega Julián con una sonrisa en su rostro.

“Lo mejor de mi talento es que me relaja”: Julián

Para este pequeño, el dibujo se convirtió en su escape de la rutina y su lugar seguro en medio de la pandemia. Lo mejor de hacer lo que hace, es que no solo crea grandes obras, sino que desarrolla la paciencia, la habilidad mental, la creatividad y se divierte haciéndolo. Para Julián, crear trazos lo ayuda a conectar sus neuronas, y lo ponía muy feliz durante la época de cuarentena en donde no podía ver a sus amigos o salir a la calle. Creó animaciones increíbles para darles a sus amigos la próxima vez que los pudiera ver, y así se le pasó el tiempo en casa. Además, recuerda la sonrisa de su madre cuando también le hacía detalles dibujados para ella en medio de la difícil situación que se vivía a nivel mundial.

“Yo admiro a los dos animadores de Sonic la película, Sonic es mi personaje favorito y es a quien suelo dibujar más a menudo. Me gustaría ser algún día como ellos, y llegar a trabajar de su mano para crear nuevas películas sobre Sonic”, sostiene Julián.

Una curiosidad...

Según nuestro talento, de las cosas más curiosas que le han pasado a raíz de su talento, es la popularidad que ha obtenido. “Me he vuelto muy popular en mi colegio porque mis amigos quieren que yo les enseñe a dibujar y yo lo hago. Les gusta ver cómo me demoro poco creando grandes obras, y además he descubierto que soy bastante bueno para crear y dibujar cómics e historietas. Me gustaría dedicarle más tiempo a esto y crear mi propio cómic”, afirma Julián.

El gran sueño de Julián es ir a la Nasa y ser un gran astronauta para investigar todo el universo. Además, aspira a ser un cineasta increíble. “Mi segundo sueño es el que más me interesa, quisiera ser un gran productor de cine, me encanta el mundo de la edición de cine y los programas avanzados que utilizan para ello”, afirma Gómez.

¡Mi mensaje para los lectores!

“Mi mensaje para los lectores de Vanguardia Kids, en Bogotá, Bucaramaga y el mundo entero es que le den muchas gracias a Dios porque él les dio todos esos talentos que tienen. Deben valorar los esfuerzos de sus papás para que ustedes tengan una gran educación y que en el futuro les vaya bien. Saquen lo mejor que tienen, valoren a sus seres queridos y trabajen por sus sueños, estudien mucho y jamás se rindan”.