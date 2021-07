Los emprendedores venezolanos que embellecen las mascotas de los santandereanos

Ambos se prepararon profesionalmente en Venezuela, aunque en áreas diferentes. Sin embargo, Clainer siempre se había visto motivado por estudiar todo sobre estética canina. “Antes de pensar en abrir este espacio tenía conocimientos básicos, pero no quise ejercer una tarea tan importante de manera empírica. Aún hoy continúo capacitándome en técnicas y cosmética”, comenta.

“La clave para poder pensar en hacer una vida en Bucaramanga ha sido insistir y poner el corazón, día tras día, en nuestro proyecto”

“Las mascotas, nuestros clientes, deben tener lo mejor”. Para ella no se trata solo de un baño. Dedicar completa atención al cuidado de una mascota influye directamente en la vida de los amos en casa, y con ese objetivo planea cada paso que dan en Spacio Grooming.

Siempre han rechazado a aquellos que no tratan a las mascotas con el valor que merecen, como uno de los miembros más importante de la familia.. “Ellos merecen las mejores condiciones y atenciones. Por eso encaminamos nuestros proyectos profesionales a tener un espacio exclusivo para ellos: con las mejores técnicas, las mejores herramientas y en un lugar que los haga sentir tranquilos y seguros”, comenta Karina.

Limpieza de oídos, dientes, pulpejos, lagrimales y genitales, además de corte de pelo y de uñas es lo que ofrecen en Spacio Grooming. Las mascotas que llegan allí reciben un baño profundo, y dependiendo del pelo pueden también adquirir un tratamiento: termoprotector, blanqueador, medicado, hidratante, o para piel sensible. En definitiva, los consentidos de los hogares santandereanos también son los consentidos de estos emprendedores. “Tenemos los mejores productos y siempre estamos actualizándonos en técnicas”, señalan.

Los clientes de Spacio Grooming no solo se van como “perros estilosos” sino que además tienen una sesión de fotos personalizada, que Karina y Clainer regalan a los dueños y usan para mostrar su trabajo en redes sociales: @spaciogroomingbga.

“Nosotros respetamos a nuestros clientes, no hacemos cortes que puedan irritar su piel o que vayan en contra del estilo de su raza”.

“Bucaramanga es una ciudad de oportunidades. Mientras trabajes, te adaptes a la cultura y hagas las cosas correctamente, es una ciudad estupenda. Por eso con Spacio Grooming quisimos hacer las cosas bien desde el principio, crear empresa con bases sólidas, lo que nos permite también darle tranquilidad a nuestros clientes”.

Hay muchas personas a las que quizá no les ha ido bien, pero nosotros no podemos decir eso. Nos ha ido súper bien”. Y a pesar de que ellos, a diferencia de muchos migrantes que ni siquiera habían visto la capital santandereana en el mapa, sí tenían familiares acá, no consideran que eso fuera lo único importante para llegar a donde están hoy. Clainer y Karina le atribuyen su éxito a la constancia y el trabajo duro.