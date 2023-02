$!Los estudiantes del Colegio Campo Hermoso ya son ‘panitas’ y amigos

“Es importante para el cuerpo docente porque nos compromete con algunas herramientas adicionales y vemos la importancia que juega el periodismo. Miramos cuáles niños pueden despertar, por medio de estos talleres, el amor hacia el periodismo, hacia la escritura, la oralidad, a escribir, a leer, que juegan papel importante en nuestro día a día”.

Alfredo Orduz, rector de colegio Campo Hermoso

¿Qué opinan los reporteros?

Carlos Daniel Villamizar: “Lo que más me gustó del taller es que nos enseñan cosas que no sabíamos y nos hacen muchas actividades. Me gustaría aprender a entrevistar a las personas”.

Juan Diego Galvis: “Me gustó ‘Mi panita, mi amigo’ porque puedo aprender muchas cosas del periodismo y también puedo compartir con mis amigos. Me gustaría aprender a utilizar una cámara”.

Jerinsson Rincón: “Me gustó mucho este proyecto porque podemos convivir entre todas y hacer nuevas actividades. Me gustaría aprender a entrevistar a una persona y utilizar una cámara real”.