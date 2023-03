$!Los reporteros de ‘Mi panita, mi amigo’, del Colegio Campo Hermoso de Bucaramanga, están cazando mitos

Daniela y Juan Carlos les dieron a los futuros reporteros todas las herramientas para que logren identificar las noticias falsas que abundan en internet. Durante las dos sesiones les enseñaron que lo más importante es estar bien informado. No creer todo lo que leen, ven o escuchan. Además, les recordaron que aunque muchas veces las noticias falsas se comparten para hacernos reír, ganar ‘likes’ en redes sociales, pueden llegar a hacerle daño a las personas. ¡Hay que ser unos verdaderos cazadores de mitos y combatir la desinformación!

¡Lo logramos!

Estuvimos aquí en el Colegio de Campo Hermoso dictando el taller de cazadores de mitos, un taller que a nosotros particularmente nos gusta mucho, porque creemos que todas las personas deberían saber cómo combatir las noticias falsas. Es muy importante porque estamos muy inmersos en este tema de las noticias falsas, por el gran poder que tienen las redes sociales de viralizar los contenidos. Muchas veces nosotros no somos capaces de identificar este tipo de noticias falsas. Hay estudios que hablan de que seis de cada 10 adultos tienen problemas para identificar noticias falsas, y en el caso de los niños son nueve de cada 10. Entonces nosotros tenemos que brindarles herramientas, tanto a los niños como a los padres de familia, como a los ciudadanos en general; para que aprendan a identificar este tipo de noticias falsas.

Las voces de los reporteros

Camila Uribe “Lo que más me gustó fue el taller de video y también lo que aprendimos para poder diferenciar las noticias falsas de las verdaderas”.

Edwin Silva: “Lo que más me gustó de ‘Mi panita, mi amigo’ fue este último taller de noticias falsas porque así podemos saber si es verdad lo que hay en internet”.

José Ramírez: “Lo que más me gustó del taller es que me convertí en un cazador de mitos. Aprendí cómo diferenciar las noticias falsas. Este fue el taller que más me gustó, además del taller de fotografía y video”.

Luz Vides: “Lo que más me gustó de ‘Mi panita, mi amigo’ es que pudimos aprender muchas cosas. Me da mucha pena que se vayan ya porque me hubiera gustado seguir con ustedes”.

Nolbis Moreno: “Lo que más me gustó fue aprender a identificar mitos de verdades. El taller que más me gustó fue el que vimos con Kilo”.

Grilexi Lucero Medina: “Me gustó mucho tomar fotografías con cámaras profesionales. Y me gustó el taller de mitos porque esas noticias falsas pueden afectar a las personas”.

Eiderson Clemente: “Lo que más me gustó fue compartir con mis amigos. El taller que más me gustó fue el de entrevista”.