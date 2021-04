Los reporteros responden: ¿Por qué Bucaramanga es la mejor ciudad para divertirse?

¿Sabías que...?

Juan Andrés Zambrano Olarte, panita de 12 años.

“Estoy muy contento en Bucaramanga porque de verdad es la ‘Ciudad bonita’. Lo que más me gusta de acá son los parques, los buenos amigos y, en especial, las canchas de fútbol. Desde que llegué he podido continuar con mi entrenamiento y no he parado un solo día”.

Otros reporteros de Vanguardia Kids decidieron aprovechar la cercanía de Bucaramanga con otros lugares y tomar unas fotografías asombrosas: