“Es mejor hacer lo que te hace sentir bien. Por eso en el arte nunca sigo las reglas de los demás”. María Lucía Camacho tiene 12 años y tiene claro que quiere enfocar su vida, sus talentos y su tiempo al arte. “Al principio me gustaba mucho dibujar, pero con el paso del tiempo descubrí que también había técnicas interesantes en la pintura”. Fue entonces cuando empecé a descubrir su talento y trabajar él, pues tiene claro que aunque no hay una forma única o correcta de pintar, cada artista debe perfeccionar y trabajar en su forma particular de hacerlo.

María Lucía ha dejado plasmado en sus lienzos un talento innato, pero, con agradecimiento y entre palabras tímidas, asegura que no lo hubiera logrado sola. “Mi familia siempre me ha motivado a seguir pintando. Ellos siempre han exaltado mi arte. Y a mi profesora de pintura también tengo mucho por agradecerle, ella me enseñó diferentes técnicas y me motivó a salir adelante con mi talento”, agrega. Incluso, las pinturas que he hecho han sido para mi familia, principalmente, para su madre y sus abuelos.

“Quiero estudiar bellas artes y llegar a ser una artista reconocida. Quiero que las personas sepan de mí y lo que me gusta hacer”.

Esta joven santandereana da testimonio de la frase “la práctica hace al maestro”. “Gracias al dibujo llegué a donde estoy ahora. La pintura empezó a llegar a mi vida de a poco. Cuando practicaba dibujo también miraba cosas de las técnicas de pintura”. Tomada de Internet/VANGUARDIA

Para muchas especies es suficiente con que la luna brille un poco para poder ver perfectamente, otras necesitan esperar al crepúsculo, cuando sale o se pone el sol, para poder ver bien. ¿Cómo pueden algunos animales ver en la oscuridad? Su mayor habilidad, afirma, es pintar al óleo con espátula. “Me recuerda la técnica de embetunar un pastel o una galleta. Me recuerda la pastelería, que también me gusta mucho”. Lo cierto es que todos los caminos de María Lucía, conducen al arte. “Quiero que muchas personas vean mis obras. Quiero mejorar en diferentes aspectos. Como aprender más de la anatomía humana para poder plasmarlo en mis lienzos”.

“Practiquen mucho ese talento, ese arte en el que se sienten cómodos y para los que se consideran buenos. No le tengan miedo a mostrar lo que hacen”.