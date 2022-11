‘Mi panita, mi amigo’: ¡91 estudiantes se graduaron como reporteros de la era digital!

Al reconocimiento que recibieron los estudiantes de sexto, séptimo y octavo, se unieron sus compañeros de los grados décimo y once. Además del rector de la institución, Fredy Duarte; la coordinadora, Andrea Prada; docentes y colaboradores que estuvieron atentos a los detalles de la jornada.

Durante casi dos meses los panitas y amigos de la institución educativa del barrio Santander se capacitaron con los periodistas de Vanguardia para ser embajadores de integración cultural y social entre sus compañeros venezolanos y colombianos.

¡Así lo vivimos!

Luego de aprobar con éxito los cinco talleres de “Mi panita, mi amigo”, los reporteros obtuvieron su diploma. Se trató de un curso presencial en el que pudieron aprender a: hacer entrevistas, escribir perfiles periodísticos, narrar historias asombrosas a través de la crónica, tomar fotografías increíbles, grabar y editar videos como youtubers y tiktokers de marca mundial, e identificar noticias falsas. ¡Ahora son todos unos expertos!

Gabriela Alvarado Rodríguez: “Me siento muy feliz de ser reportera en esta era digital. Me sentí muy bien en todos los talleres porque me ayudaron a socializar más con colombianos y a hacer más amigos. Me gustó mucho”.

Richar Castro Guerrero: “Me siento muy contento porque (ser reportero de la era digital) es uno de los primeros títulos que he tenido hasta ahora, y pienso tener más. Estoy feliz por esa experiencia de conocer los planos de las cámaras, de aprender a hablar en público; antes tenía miedo, pero ahora me siento mejor ante las cámaras”.

Kimberly Mieryteran Bejar: “Ya estoy lista para ser reportera de la era digital. Me gustaron mucho los talleres de Vanguardia porque me ayudó a desestresarme y aprender cosas nuevas sobre el periodismo. Aprendí que desde pequeños ya podemos prepararnos para hacer cosas en el futuro, como ser reporteros”.

Esneider Sosa Barrios: “Me pareció que este proyecto fue súper chévere, una experiencia nueva e inesperada por acá en el colegio no suelen haber muchos eventos así. Con lo que aprendí tengo pensado continuar la idea de tener mi canal de Youtube, aprovechando los conocimientos que adquirí en grabación de video y edición. Voy a hacer mi canal de Youtube, algo muy profesional. Además abriré el periodico estudiantil, el próximo año.

(Con respecto al tema de la xenofobia), pienso que los venezolanos son personas que deben ser tratadas como tal, personas. No debe haber ninguna diferencia o discriminación de ningún tipo, porque sean de otro país. Es muy bonito y chévere conocer gente de otro país, otras culturas, y he visto que en la comunidad venezolana hay personas muy chéveres”.

Ofell Rodríguez Martínez: “Me pareció increíble este taller porque pude aprender muchas cosas nuevas. Tener una experiencia más para mi futura vida. Además me sentí bien y me parece que es una buena iniciativa para la inclusión de razas”.

Zuleima Cupa García: “Estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar en este programa. Fue súper chévere. Aprendí muchas cosas, cómo tomar una fotografía; cómo saber si una historia es falsa; aprendí a comunicarme con las demás personas, a tener un respeto mutuo y saber que somos todos iguales. También aprendí del respeto a las mujeres, a valorarme a mí mismo. Todo eso me sirve demasiado en mi vida y me puede ayudar más adelante”.