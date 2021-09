$!Michael Rojas, en el podio de las futuras estrellas del ciclismo

“Tenía que darle dos vueltas al estadio. Me escapé en la primera y mantuve la fuerza para dar las dos vueltas solo. En ese momento no tenía velocímetro, no supe cuanto tiempo tardé en llegar a la meta. Solo sé que gané”.

La última competencia fue en Neiva, a principios de agosto. Allí quedó sexto entre 48 competidores. Sin embargo, ese no fue el triunfo que se trajo. “Allá hice muchos amigos, muchas personas que aprecian mi talento y con sus palabras me motivan a seguir adelante”. De allí llegó con la convicción de que tiene un puesto merecido, y prometedor, en el podio de las futuras estrellas del ciclismo.

“Este es un deporte muy bonito y si pueden empezar desde ya, en este o el que más les apasione, llegarán a la vida adulta con un amor innato por el deporte”.

papá me ha apoyado mucho, así no haya dinero, porque hemos tenido épocas muy difíciles, lo primero es mi pasión y hago todo el esfuerzo posible”.

“Entrenaré y estaré listo para enfrentar el Tour de Francia, o cualquier carrera que venga. Daré siempre lo mejor de mí”

“Lo más difícil es cuando te enfrentas a competidores que te dan duro también, a dejarte. Como saben que soy campeón entonces le meten toda la fuerza para dejarme atrás, por eso tengo que entrenarme fuerte, porque es un deporte muy riesgoso y las competencias son difíciles”. No hay competidor débil, afirma. Para competir con cuerpo y alma, siempre al iniciar una carrera piensa, reafirmando su entera humildad, que no será fácil.

“Recuerdo que en una competencia en La Cumbre iba liderando y me caí. El golpe me dolió, pero lloré porque no pude seguir compitiendo. Me levantaron las palabras de un señor: no llores que tú ya vas para las grandes”.

Michael Rojas tiene claro que será un profesional en el mundo del ciclismo. Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, Richard Carapaz, Primoz Roglic son su referentes, su ejemplo a seguir. “Para ser el primero, lo que tengo que hacer es pedirle a papito Dios que me bendiga donde quiera que me encuentre. Lo siguiente es seguir entrenando fuerte”.