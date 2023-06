La emprendedora colombo-venezolana Kiara Atría se unió a esta iniciativa. Desde su amor por sus dos países compartió su historia con todos los invitados de este magno evento de cierre. Nos acompañó como presentadora y una de las invitadas de lujo.

Inclusión y educación desde el barrio

María Elena Reyes, Docente del Colegio Campo Hermoso: “‘Mi panita, amigo’ es un proyecto maravilloso porque permite que los estudiantes descubran sus talentos y encuentren una posible oportunidad de desarrollar habilidades en comunicación en el uso del dispositivo y otras herramientas que fueron importantes dentro de la propuesta de Vanguardia. Fue una oportunidad de integrarse con chicos de otra nacionalidad y poder fortalecer la inclusión y el derecho a ser respetados y únicos dentro de la institución educativa”.

Freddy Duarte Ramírez, Rector del Colegio San Francisco de Asís: “Quiero manifestar un total agradecimiento a todos los gestores de este proyecto y expresar que, sin lugar a dudas, las enseñanzas que deja para toda la comunidad educativa son inmensas. Desde el mejoramiento de las habilidades comunicativas, de la convivencia, el desarrollo y hasta el liderazgo”.

Jesús Vera Barrios, Estudiante del Colegio Campo Hermoso: “Soy venezolano y cuando me vine para Bucaramanga me sentí muy presionado, me sentía raro, no quería hablar de mi país, ni quería decir de donde era. Pero luego cuando empecé a compartir con mis compañeros y conocí palabras colombianas, yo empezó a enseñarles cosas de Venezuela. Yo les contaba de la comida venezolana y ellos me decían que probara comida colombiana, que también es muy rica.

Cuando llegó Vanguardia al colegio me divertí mucho. Me gustó porque pude comunicarme más, socializar más, cómo tomar fotografías y hacer entrevistas. Me gustó muchísimo ‘Mi panita, mi amigo’”.

Alfredo Orduz, Rector de Colegio Campo hermoso: “Esta experiencia fue muy fructífera para nuestra institución educativa. Los estudiantes disfrutaron de las nuevas tecnologías de la información. Vanguardia aunó esfuerzos para ayudarnos y llevar a sus mejores periodistas, sus mejores cámaras y todo el equipo técnico. Y así fue que los niños se motivaron para el aprovechamiento del tiempo. Pudimos evidenciar muchas cualidades y habilidades que les sirven para su expresión”.