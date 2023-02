¡’Patitas’ al rescate! La labor de los perritos en Turquía

Los perros de rescate son entrenados para utilizar su gran capacidad olfativa al servicio de los socorristas.

Además, este perrito de raza Pastor Alemán también ayudó a encontrar pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo que quedaron sepultados entre por los escombros de un tramo de la Línea 12 del Metro en 2021 en Ciudad de México. También lo fue ‘Timba’, especialista en localizar con su olfato a personas atrapadas en derrumbes.

Por parte de la Cruz Roja de México fueron los caninos ‘July’, ‘Orly’, ‘Balam’ y ‘Rex’, miembros del grupo “Urban Search and Rescue”. Quienes regresaron a casa recibieron una condecoración por su labor, y quienes no, no paran de recibir homenajes y aplausos por su labor: salvar vidas.