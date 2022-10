$!Paula Flórez Herrera: ¡La tercera mejor del mundo en BMX!

Empezó en otros deportes. Practicaba natación, patinaje, tenis y bicicross, pero un día empezó a preferir este. Tenía claro que lo más importante era sentirse cómoda y feliz. Entrena todos los días desde hace casi seis años. En su proceso de crecimiento ha aprendido que también debe entrenar su mente, para estar preparada para cualquier situación de carrera, ante la frustración y, sobre todo, ante el triunfo, pues tiene claro que su talento no le permite sentirse superior a los demás. De eso también se trata ser la mejor deportista.

Esta talentosa deportista santandereana entrena desde los cuatro años. Desde 2018 compite en nacionales. Ha obtenido más de 60 medallas y trofeos, 19 de ellos de competencias nacionales. Y ha llegado invicta a las clasificatorias y finales. Recientemente se enfrentó a 76 niñas en el Campeonato Mundial en Nantes, Francia. Allí obtuvo el título como la tercera mejor del mundo en el BMX. Paula Valentina Flórez Herrera no sabía que iba a amar tanto la velocidad y los saltos.

“Mis triunfos siempre se los dedico a Dios, a mis padres, a mi entrenador y a todos los que me han apoyado en este proceso”

Apoyo incondicional

Viviana Herrera y Daniel Flórez, sus padres, la han apoyado desde el primero momento. “Yo fui patinadora, Selección Colombia de Patinaje, pero no quiero que haga lo que a mí me gusta. Por eso empecé a motivarla para que fuera deportista, pero no a base de estrés, sino de amor y de que ella le fuera tomando el gusto. Ella solita empezó a encaminarse”, comenta Viviana.

Además, las palabras de sus padres después de cada competencia es la mejor celebración de una victoria.

“Siempre le decimos que el triunfo no es lo más importante. Al final lo que importa es que ella corra feliz y salga sonriendo de la pista. Que lo dé todo. No importa el puesto en el que quede”, agrega.