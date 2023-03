¿Por qué Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir? Reporteros de Vanguardia Kids le cuentan

Bucaramanga es una ciudad encantadora. La magia que esconden sus lugares, la adrenalina que ofrecen sus planes de aventura y las exquisitas recetas que se logran con productos de la región la convierten en la mejor ciudad para vivir. Llegar a la capital santandereana es sumergirse en una aventura para no olvidar jamás. Pero... puede que la llegada a la ciudad no haya sido tan maravillosa y mágica para todos las personas que hoy viven aquí. Milagros, por ejemplo, una niña venezolana de 12 años, llegó hace 10 meses a la ciudad, pero no por elección propia. Debido a la situación que se vive en su país, tuvo que viajar muchas horas con su madre para llegar a Bucaramanga, a la casa de una tía. Allá, en Venezuela, dejaron a su hermano y su papá. Las cosas no parecían ir bien, pues tuvo que abandonar lo que tenía, su colegio, sus actividades favoritas, sus amigos, su restaurante preferido. Tuvo que dejar su vida. Sin embargo, no todo era malo, le habían contado cosas buenas de Colombia. Pero nunca había escuchado nada de Bucaramanga. Todo fue una verdadera aventura para ella. Pero era una aventura que no había pedido vivir. Se sentía muy triste por su viaje. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando llegó al barrio de su tía. Un niño de su misma edad, José, le dio la mejor bienvenida al barrio, y a la ciudad. La historia es larga. Milagros ha empezado a disfrutar de su colegio, de los parques, de los platos de la ciudad, y de la interculturalidad que se evidencia en la capital santandereana. Pero vamos a parar aquí con la historia. Queremos que sean José y Milagros, quienes te lleven a conocer la historia. Estarán acompañados de los ‘panitas’, que vienen del vecino país, Venezuela; y los amigos, quienes los recibieron aquí, los colombianos. Te contarán cómo ellos disfrutan de su hogar, y resolverán la duda de por qué Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir. ¡A explorar!

Lo que necesitas saber al cambiar de ciudad

Silvia Álava Sordo, psicóloga de Guía Infantil, comparte algunas recomendaciones para los padres, aspectos que siempre deberían tener claros, si tienen que cambiar de ciudad. 1. Los niños tienen que saber la verdad, no se puede mentir. Lo mejor es que tus padres te digan que van a cambiar de ciudad o de país, y te cuenten cuál es la razón. 2. No hay que trasmitirles nuestra incertidumbre. Es aconsejable que tengas toda la información cuando esté todo confirmado. Que cuando tus padres sepan a dónde se van a mudar, te lo cuenten. Como niño no estás preparado para manejar la incertidumbre de una nueva ciudad. 3. Es bueno que alguno de los padres se adelante para agilizar los trámites más importantes como buscar la vivienda. Así, cuando llegues, ya tendrás claro dónde vas a vivir, a qué colegio vas a ir... eso te dará confianza. 4. Intentar restablecer las rutinas habituales lo antes posible en la nueva ciudad. Conviene que te cuenten todo lo que harán en el destino: qué horarios vas a tener, cómo es la nueva ciudad... aunque a veces resulta difícil. 5. Mantener la unidad familiar. En la medida de lo posible, hay que intentar conservar la unidad familiar. Si ves una familia unida, te sentirás más seguro. 6. Los niños necesitan tiempo para adaptarse a los cambios. En términos generales, sueles adaptarte bien a los cambios, pero eso no quiere decir que no te vaya a costar un poco. 7. Favorezcamos un clima de confianza y de diálogo donde puedan expresar su emociones. Deberías tener la tranquilidad de contarle a tus padres si extrañas tu colegio, a tus amigos. Ellos están para escucharte, animarte y explicarte que está bien lo que sientes. 8. Resalta lo positivo. Conviene reservar un ratito al día para buscar las cosas buenas que encontremos en la nueva ciudad, la nueva casa, el nuevo colegio.

Getty Images/Vanguardia Test de amor propio: Descubre cuánto te amas a ti mismo Ahora que conoces cómo llegó Milagros a la ciudad, y que así como a ella le pasó, le sigue pasando a muchos niños; queremos que conozcas el proceso que vivió y las cosas que la hicieron enamorarse de Bucaramanga. Este especial te servirá para recordar los aspectos que más enamoran de nuestra ciudad, y para escuchar a otros niños que también consideran que Bucaramanga es el mejor lugar para vivir. A pesar de la diversidad y de todo lo que ya conoces de Bucaramanga y sus alrededores, hay algo que indiscutiblemente define a esta ciudad del nororiente colombiano: la pujanza de su gente. Pero queremos que a través de la historia de Milagros, y la de otros ‘panitas y amigos’, conozcas por qué la gente de Bucaramanga convierte la ciudad en la mejor para vivir, esa que desde hace algunos años se ha convertido en una ‘ciudad de todos’.

Soy de Tierralta, Córdoba. Hace un año y dos meses me vine a vivir aquí a Bucaramanga, porque donde vivía no se me brindaban las oportunidades que me brindan en este nuevo colegio. Ahora he aprovechado al 100 % cada una de las oportunidades. Bucaramanga me ha gustado bastante. Las personas son amigables y respetuosas, sobre todo, no discriminan por la forma de expresarse o de pensar. Los lugares naturales que tiene son hermosos para visitar cuando queramos despejar la mente.

Son muchas las oportunidades que nos brindan a las personas de otras ciudades, e incluso de otros países.

Liz Vidal, reportera Vanguardia Kids

Educación

En el momento en el que Milagros supo que debía irse de su país, una de las cosas que más la puso triste fue el hecho de tener que dejar su colegio. Allí tenía a sus mejores amigos. Pero además, su colegio era especial, a través de diferentes disciplinas como el arte, la ciencia, la literatura y la música, aprendía muchas cosas. Pero Milagros no sabía que en Bucaramanga también hay mucho talento. Y colegios en los que puede aprender a desarrollar todas sus habilidades. ¿Sabes qué significa? Que al colegio o universidad no se va solo a cumplir con las tareas que asignan los docentes. Tener una formación integral implica guiar a los estudiantes en cada una de las áreas fundamentales de la vida. Por eso es tan importante que te formes en valores. Por eso es necesario y sano que compartas con tus compañeros de clase y tengas amigos para compartir en las horas fuera del salón. Pero sobre todo, es importante que no solo pienses en las tareas o las asignaturas de obligatorio cumplimiento, las demás áreas son vitales. Bucaramanga logra destacar en la gran mayoría de áreas gracias a que en las universidades, laboratorios y centros culturales, por mencionar algunos, se apoya el talento que hay en cada persona. No todo son calificaciones. La educación en esta ciudad intentará estar siempre encaminada a que descubras y perfecciones tu talento. Aunque el proceso para Milagros, así como para algunos compañeros migrantes como ella, no ha sido fácil, los docentes de las instituciones educativas siempre están dispuestos a guiarlos en el proceso.

¡Los retos!

La docente del Colegio Campo Hermoso, María Elena Reyes, hizo una recopilación, con ayuda de los docentes de la institución, de los que ellos consideran los principales retos que enfrentan los estudiantes migrantes. - El mayor obstáculo o desafío que enfrentan los niños migrantes es que vienen con un pobre bagaje académico, un proceso lecto-escritor con un evidente retraso y tampoco tienen suficiente desarrollo de sus procesos mentales. - El mayor desafío que enfrentan los estudiantes migrantes es en esencia el cambio, cambio de país, de grupos sociales, de comunidad. En cuanto a educación creería que no hay mayor dificultad en los procesos enseñanza-aprendizaje. Creo que el mayor de éstos es la situación socioeconómica, mientras los padres se establecen en la ciudad. - Yo no lo llamaría desafío de pronto lo llamaría dificultades en su proceso de adaptación y desarraigo. - Rinden mejor académicamente, no sé si por el hecho de su condición de inmigrantes, como que se motivan y valoran más el estudio. - En 2019, escuchaba muchos comentarios xenófobos que han ido disminuyendo. - Con el rendimiento y buen comportamiento se han sabido ganar el respeto. - El sistema educativo puede ser un poco diferente. Poco a poco se adaptan al proceso, al vocabulario, al tipo de letra, ellos vienen acostumbrados a la letra cursiva (que nunca me ha molestado y me parece linda) y acá no lo permiten. - Cuando llegan traen deficiencias académicas, especialmente en matemáticas; pero, el tiempo logran nivelarse, sobre todo quienes cuentan apoyo de los papás.

Yo soy de Venezuela, llegué a la ciudad de Bucaramanga hace ya casi dos años y la verdad, me ha parecido muy agradable. La gente me ha recibido muy bien aquí. Además de ser una ciudad que, a donde sea que voy, no ha dejado de sorprenderme. Ha sido una experiencia bastante divertida, sobre todo por los amigos que tengo y las personas amables y buenas que me han acompañado en el camino. Para mí es la mejor ciudad para vivir ya que me ha abierto muchas más puertas y oportunidades de las que creí tener, sobre todo porque tanto las cosas buenas como malas que me han pasado me han ayudado a crecer.

Natalia García, reportera Vanguardia Kids

Alfredo Orduz, rector del Colegio Campo Hermoso: “Los niños inmigrantes en Bucaramanga ven posibilidades en un nuevo hogar por la integración, por la acogida que se ha tenido en las diferentes instituciones educativas. Inclusive, en algunos actos culturales de las instituciones se canta el himno de Venezuela, nosotros queremos seguir ese ejemplo, que me parece muy positivo. Se han recibido estos niños con una gran acogida y aceptación, tanto que en algunos salones ellos han sido líderes y monitores. Los niños del hermano país han tenido una aceptación, y han mostrado su liderazgo y empatía con los demás compañeros”.

Recreación

Cuando José recibió a Milagros en Bucaramanga, no sabía por dónde empezar a contarle todos los planes que podían hacer. Así que decidió iniciar haciendo honor al título que tiene la capital santandereana: ‘La Ciudad de los Parques’. José intentó mostrarle que es la mejor ciudad para divertirse. Conocieron algunos espacios e hicieron nuevos amigos. Desde el rincón más sencillo hasta las montañas más imponentes, todos los lugares aquí tienen una historia por contar. Pero no seremos nosotros los que describan estos atractivos. Los ‘panitas y amigos’ que se sumaron a esta edición, aquellos que vienen del vecino país, Venezuela, y quienes disfrutan de cada espacio de Bucaramanga respondieron a la pregunta de porque esta sí es la mejor ciudad para vivir. ¡Conoce sus experiencias!

La ciudad posee un ámbito deportivo y recreativo que motiva a aquellos jóvenes a hacer parte en sus tiempos libres, y a que se destaquen como por ejemplo en el fútbol, baloncesto, tenis de mesa, voleibol, etc. Y también nos ofrece todos los domingos una recreovía para salir a caminar, montar bicicleta, entre otras actividades.

Juan Manuel Basto, reportero Vanguardia Kids

A mí me gusta Bucaramanga porque tiene las mejores canchas para practicar fútbol, y este es mi deporte favorito. Es una ciudad muy hermosa, tiene muchas cosas agradables y es la famosa ciudad universitaria de Colombia.

Jhosman Duarte, reportero Vanguardia Kids

Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir por su gran variedad de parques. Podemos realizar diversas actividades para disfrutar en familia o con amigos, pasar un rato agradable en sus diferentes puntos y con lo mejor de todo, la abundante comida y su cultura. A pesar de tanta violencia, Bucaramanga es una ciudad más libre y protegida que otras.

William Rivera, reportero Vanguardia Kids

Soy colombovenezolana, llevo ya siete años viviendo acá y me gustan mucho los parques, ríos y piscinas.

Grilexi Lucero, reportera de Vanguardia Kids

Gastronomía

Cuando Milagros llegó a Bucaramanga e hizo su primer recorrido descubrió que se había enamorado de cada rincón. José la llevó a recorrer tantos lugares hermosos que se enamoró de los parajes naturales que tenemos. Pero eso no fue todo. La ‘Ciudad Bonita’ la conquistó con su sazón. No tardó mucho en darse cuenta que había llegado a la tierra donde se consigue el cacao, la caña de azúcar, el café, la sandía, la piña, la mandarina y la naranja. Así como ella, muchos otros niños, y adultos, llegan a Santander y entienden que la comida típica de Bucaramanga, y sus alrededores, está influenciada por la cultura indígena. Y aunque hay varias ‘matronas’ que mantienen vivo el legado y protegen su sazón, han recibido muy bien los platos que llegan influenciados por nuestros nuevos vecinos. En un rápido recorrido por las zonas comerciales de la ciudad, es fácil encontrar lugares de comida venezolana. Tequeños (o churros de queso y bocadillos) en las esquinas de la ciudad. O un plato con el emblemático pabellón en los restaurantes. Y hasta cocineros venezolanos preparando platos santandereanos, ¡una delicia! Muchas personas se enamoran más de Bucaramanga por esa posibilidad: poder probar las comidas del mundo. Juan Camilo Reyes, Chef santandereano: “Debido a la gran colonia venezolana que hay aquí en la ciudad se ha dado ese compartir gastronómico, que ocurre cuando hay este tipo de migraciones. Los niños venezolanos se sienten como en su hogar porque los ingredientes con los que preparaban sus comidas allá, los pueden encontrar acá. No hay barrera tan grande, lo que les permite adaptarse muy fácilmente, tanto en la gastronomía como en lo cultural, porque van de la mano. Esos platos en los que han encontrado similitudes, recuerdan su hogar, su país. Porque aunque tengo nombres diferentes para las comidas, aquí en la ciudad es fácil lograr esos sabores que les gustan, y con los que se sienten cómodos. La gente que llega a Bucaramanga se enamora de la comida porque la gastronomía santandereana evoca el hogar, y hace sentir como en casa”.

Soy venezolana, llegué hace cuatro años a Bucaramanga. Para mí esta es la mejor ciudad para vivir por su gastronomía. Me encantan sus platos típicos y la sazón que les dan, me recuerda mucho la comida de mi país. También por sus hermosos parques, y porque he hecho muy buenos amigos en el colegio y en el barrio en el que vivo.

Rosángela Cuicas, reportera de Vanguardia Kids

Me gusta mucho el arroz chino, las lentejas, el arroz con carne. Me gustan todas las comidas que hacen acá, son deliciosas.

Laura Sofía Vera, reportera de Vanguardia Kids

Interculturalidad

En este punto de la historia, seguramente ya tienes ganas de conocer a Milagros, y al gran anfitrión José, quien le mostró todas las maravillas que tenemos en la ciudad, y le enseñó cómo es que en Bucaramanga recibimos a los nuevos vecinos que llegan al barrio. Pero todo esto se debe a las raíces, a quienes nos heredaron las costumbres, y todas las expresiones artísticas que tenemos para mostrar, y que nos enorgullecen y nos hacen decir: ¡yo vivo en Bucaramanga, capital de Santander! De los bumangueses se han destacado siempre valores, virtudes y características que llenan de orgullo. Como pudiste ver, a Milagros la enamoró la imponente geografía, los deliciosos platos, las actividades divertidas en los parques, pero José aún no le ha hablado de nuestra riqueza cultural, de los artistas que nos han hecho sentir orgullosos por su talento. Todo esto es lo que caracteriza a la gente de Bucaramanga. Lo que marca su estilo. Lo que define la cultura de esta maravillosa ciudad. Algunos ‘panitas’ quisieron hablar sobre este tema, ¡sigue descubriendo porqué Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir!

Yo soy venezolano, llegué hace cuatro años con mi mamá, mi papá, y mi hermano. Me encanta Bucaramanga y siento que las personas pueden vivir acá, rodeados de cualquier persona, de cualquier país. Bucaramanga es una ciudad muy hermosa, con diversas culturas, parques muy bonitos, ¡de todo! Lo que más me gusta son los parques y la atención médica.

Jorge José González, reportero de Vanguardia Kids

Me gustan las escuelas, los parques, la comida, todo lo que hay acá y todo lo que podemos encontrar en Bucaramanga. Me gusta convivir con mi familia y mis amigos. Es un buen lugar para vivir, por todo lo que encontramos aquí.

Katherine Duarte, reportera de Vanguardia Kids

Me gusta Bucaramanga para vivir por las actividades que hacen, como fútbol, ajedrez, cine, etcétera. También me gusta como me trata la gente, las personas son muy amables.

Joubert José Ramírez, reportero de Vanguardia Kids

Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir por la calidez de su gente, el espíritu solidario que se respira, los modernos centros comerciales, la gran oferta para salud y educación, además el clima y su buen comercio.

Danna Villamizar, reportera de Vanguardia Kids

Luis Carlos Silva, director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo “El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga propende por la descentralización de la cultura, pero además la cultura común, un derecho para los ciudadanos y no solamente ciudadanos connacionales, sino también esa ciudadanía del mundo que tenemos aquí en Bucaramanga. Por eso, desde la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga y el Plan de Lectura, Escritura y Oralidad, se atiende a esta población migrante, que en su mayoría es venezolana. Por esto existen programas como Música sin Fronteras, que pretende crear una orquesta binacional, que la compongan tanto población de acogida como población migrante. Ahí se hace un proceso de música en inclusión”.

