¿Qué es autoestima ?

Por: María Lucía Lancheros Ferreira.

En la actualidad hay mucha gente que es tiktoker, youtuber, instagramer, entre otros; A veces, mientras navegamos por internet nos damos cuenta de que los influencers no son lo que verdaderamente nos muestran en sus fotos y videos. Esto está mal, recuerda siempre que debes ser lo que en realidad eres. Tú no eres un like, no debes dejarte afectar por los haters y mucho menos dejarte afectar por las personas que critican tu modo de vestir, tu apariencia física y tus pensamientos.

¿Cómo saber si tienes autoestima alta?

- Te amas tal y como eres

-Te sientes bien con tu cuerpo

- Eres feliz con lo que eres y lo que tienes

-Ves lo bueno de la vida y aprendes de lo negativo

¿Cómo saber si tienes autoestima baja?

- Tienes miedo al rechazo y al qué dirán

- Sientes dificultad para reconocer tus logros

- Eres tímido

- Te comparas con otras personas