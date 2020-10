¿Qué es la autoestima y cómo fomentarla? Aquí te contamos

En esta edición queremos que aprendas del valor de tener una buena autoestima . Tómate un tiempo para ti y para descubrir lo que te hace único. Y para ellos contamos con la ayuda de psciológos de PsicoSensum, consultorio Virtual: Andrés Calvo Abaunza, Psicólogo, UPTC. Mg. (c) en drogodependencias, Universidad CES, Medellín. Paula Daniela Vargas Cardozo, Psicóloga, Especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo. UPTC. Daniel Fernando Rosas Martínez, Psicólogo PsicoSensum. Y Nancy Abaunza León, Psicóloga UPTC. Mg. (c) en Psicología Énfasis clínica, Universidad del Norte, Barranquilla.

¿Te ha pasado que todos los días cuando te levantas sientes que eres perfecto y que la vida es maravillosa? ¡Exacto! No siempre nos despertamos con la misma actitud. Pero de eso se trata, de valorar cada detalle de tu ser, vivir un día a la vez, conocerte y aprender de ti para mejorar. ¡Ámate tal cual y sigue en el camino, a pesar de lo que traiga el día y la noche!

Amor propio es...

“Amor propio es amarnos, respetarnos y aceptarnos tal y como somos. Además, si no tenemos amor propio, no podemos amar, así que ámate tal y como eres y nunca cambies”.

“Amor propio es quererse a sí mismo, valorarse y respetarse mucho. Además, es no dejar que nadie pase por encima de nosotros”.

Si no tienes estas respuestas, lo mejor será que empieces a apreciar aquellos rasgos que te hacen único. La importancia de la autoestima radica en que a través del conocimiento de nosotros mismos y la aceptación de quienes somos, aumenta nuestra confianza para enfrentar los retos que la vida nos pone, vivimos más felices, confiamos más en nuestras habilidades y nos relacionamos mejor con los demás.

En el mundo existen personas altas, bajas, delgadas, gordas, con tonos de piel distinto, ojos de diferente color, cabello claro u oscuro y muchos rasgos más que nos diferencian. En todo el planeta Tierra no existe nadie igual a ti. Cada parte de tu cuerpo es única, incluso aspectos no físicos como tu voz. Aun así, ¿te conoces?, tal vez ni siquiera sepas cuál es el color exacto de tus ojos, o la cantidad de lunares distribuidos alrededor de tu cuerpo, o si tienes algún rasgo heredado de tus padres.

¿Alguna vez te has preguntado por qué todos somos diferentes?

“La percepción que tienes de ti se desarrolla a edades muy tempranas, aproximadamente a las 8 años, desde que empiezas a hacer actividades sin la supervisión de tus padres u otras personas, desde que te reconoces como único o diferente en el mundo”.



Equipo PsicoSensum

¿Cómo saber si tienes baja autoestima?

Aprende a identificar los síntomas de una persona con baja autoestima. Aquí te dejamos algunas de las características que indican baja autoestima:

- Les cuesta tomar decisiones por miedo a equivocarse.

- Nunca están seguros de ellos mismos y los invaden pensamientos como: no puedo, no sé, no soy capaz.

- No celebran sus logros ni valoran todo lo que pueden lograr. Siempre parece ser poco.

- Huyen de las experiencias nuevas y lo desconocido por miedo a arriesgar.

- Experimentan ansiedad.

- El miedo los paraliza y no los deja tomar la iniciativa.

- Suelen ser solitarios, con poco amigos y tímidos, por lo que resulta más fácil aislarse.

- Al no sentirse seguros de sí mismos, necesitan ayuda y aprobación constante de los demás.

- Se dan por vencidos con facilidad.

- Constantemente se repiten que no hacen nada bien.

- No se conocen, por lo que saben muy poco de sus emociones y les cuesta expresarlas.

- Así como no reconocen lo bueno que hacen, también se difícil reconocer que se han equivocado.

- Cuando las cosas no salen bien, buscan un culpable.

- Consideran que cualquier persona hace las cosas mejor que ellos.

- No se quieren, ni quieren su cuerpo, por lo que importa muy poco su salud.

- Como norma general, creen que todo saldrá mal.