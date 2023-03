Recomendaciones para vivir en armonía con tu mascota

Una mascota no debe ser un accesorios que tenemos en casa para mostrar. Lo que sí debería preocuparnos es que tenga buenos comportamientos para que todos puedan vivir en un ambiente tranquilo en casa. Si lo que quieres son trucos y demostraciones para aplaudir, lo puedes hacer con un entrenador y con premios.

Todos los que tenemos una mascota quisiéramos que acudiera a nuestra llamado la primera vez que decimos su nombre, que se siente, que no muerda, que dé la pata, que salte, que haga trucos, que duerma en el lugar indicado, que coma sin problema y que no salte a los invitados cuando llegan a casa. Pero es clave que primero entiendas el vínculo con tu mascota, que disfrutes del bienestar que te brinda y por supuesto, que le brindes un ambiente idóneo y lo protejas para siempre.

Recomendaciones de los expertos

1. Ten claro cómo quieres educar a tu mascota:

Antes de empezar con el entrenamiento, pregúntate lo siguiente: ¿Dónde voy a querer que duerma? ¿Voy a dejar que se suba a los sofás y a las camas? ¿Va a poder acceder a todos los sitios de la casa? ¿Comerá en el mismo sitio que nosotros?

Es de vital importancia que tengas claro estos aspectos desde el principio porque él o ella empezarán a entender qué se puede y qué no hacer en casa.

2. Toda la familia debe entrenar igual al perro:

La mascota es responsabilidad de todas las personas que están en el hogar. Si tu mamá quiere que el cachorro duerma en la cocina, pero tú lo llevas a la casa, solo confundirás a tu mascota. No entenderá por qué con unos sí y con otros no. Esto solo nos conducirá a una mala educación para nuestro perro.

Todos los integrantes de la familia deben tener claras las normas.

3. Educa a tu perro para que aprenda a reconocer su nombre:

Nos encontramos ante otro paso muy importante: enseñar a un cachorro a reconocer su nombre. Debes tener en cuenta que el tiempo que tarda un perro en aprender su nombre es de aproximadamente 5 o 10 días.

Ten paciencia, piensa que estás empezando a aprender a comunicarte. ¡Ponte en sus paticas!

4. Educa a tu perro para que aprenda a estar con otros:

Es un paso muy importante si no quieres que los paseos sean un problema o que las visitas no puedan llevar a sus mascotas a casa. Saber cómo socializar hará que nuestra mascota se relacione correctamente con los demás perros y personas. Si en los primeros meses de vida de tu cachorro solo lo tienes en casa, cuando salga a la calle por primera vez, lo normal es que tenga miedo. En otras ocasiones puede resultar que sea un perro excesivamente rabioso.

5. Cómo adiestrar a tu cachorro en positivo

Los expertos afirman que es más eficaz adiestrar reforzando las conductas positivas, que evitando las negativas. Si solo lo regañas cuando hace cosas malas, y no lo premias y lo motiva cuando hace las cosas bien, no estará motivado. Eso no significa que nunca lo debas corregir por las malas conductas, eso también funciona, pero debes aprender lo que está bien y lo que está mal.

Todos relacionamos la motivación o el premio con una golosinas, y es maravilloso, ¡les encanta! Pero esta no es la única forma de premiar.

Si llamas a tu perro, y llega en seguida, sonríe y acaríciale el lomo. Eso le hará pensar que lo premias por lo que hice. La próxima vez que lo llamas, sabrá que tendrá una buena recompensa.

Los halagos, unas palabras bonitas en un tono dulce, también son un excelente premio.