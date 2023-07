Reportera de Vanguardia Kids plantea los pros y contra de las redes sociales

¡Hola, hola!, ¿qué tal? Me presento, soy Karla y te vengo a hablar de un tema que está en tendencia: las redes sociales. Desde que aparecieron han sido un ‘boom’ para muchos adolescentes, ya que es una herramienta para comunicarse, mostrar lo que quieres, conocer otras personas, divertirte y muchas cosas más.

Ventajas

Dejando de lado esa parte, hay otra que está relacionada con cómo nos podemos expresar a través de estas publicando, de una historia, comentando en algo que nos pareció divertido o simplemente dándole like. En las redes sociales también podemos encontrar información que nos puede ser útil al momento de hacer tareas o buscar algo que no sabemos.

Podemos conocer gente nueva con la cual socializar y hacer buenos amigos. ¡Ya saben!... de esas personas a las que les cuentas hasta lo que desayunaste, pero ¡ojo! Esto también puede llevar a malas conexiones, a aquellas personas tóxicas, las cuales deseamos después no volver a ver. Esas de las que dejan en cama una semana. Para esto lo mejor que puedes hacer, es alejarte de ellas o darle al botón de bloquear. Alejarse no es algo cobarde, es algo valiente, ya que a veces necesitamos tiempo.

Desventajas

Okay, en nuestros contras está, por ejemplo, el impacto que las redes pueden tener en nuestra salud mental. Desencadenar o empeorar la depresión, baja autoestima o ansiedad. Esto suele aparecer cuando nos comparamos con alguien o cuando recibimos un mensaje ofensivo, que nos hiere. O por ejemplo el ciberacoso, el cual hay que reportar. Allí surgen inseguridades como: “¿Por qué me odian, acaso soy horrible ante las otras personas?”.

A veces esto puede terminar en peores cosas como el sexting, cuando alguien te pide una foto algo fuera de tono, o cuando te dicen que si no la envías ya no te va a querer. Y por aferrarte a esto lo terminas haciendo. Hay que saber cuándo decir no, chicos. Esto es manipulación y realmente puede resultar siendo terrible para nosotros, así que hay que quitar a estas personas de nuestra vida por más que nos duela.

Así que por favor no confundan el amor con la manipulación. Además, se puede volver una adicción, estar pegado 24/7 a estas puede afectar otros rasgos de nuestra vida como la escolar, en la cual descuidamos nuestras notas. O la familiar, que no le prestamos atención a nuestros seres queridos por estar encerrados en nuestras habitaciones viendo TikTok.

En fin, hay muchas cosas de las cuales hablar sobre el tema. Todo depende desde qué punto lo veas y para qué las vayas a usar, por lo que debemos ser cuidadosos. Espero que esto les haya servido. ¡Piénsenlo dos veces antes de instalar algo!