¿Sabes cuál es el verdadero valor de estar juntos? Aquí te contamos

- “Una de las ventajas de la tecnología es que he podido hablar con mis abuelitos y mis amigos del colegio. Mis abuelitos tuvieron que acostumbrarse, pero lo hicieron para poder sentirnos más cerquita”, Luisa Fernanda Forero.

- “Debemos saber identificar los limites, porque si no somos conscientes de que llevamos todo el día en un aparato conectados, si ni siquiera nos damos cuenta de cómo están las personas con las que vivimos bajo el mismo techo. No podemos descuidar a los que están lejos, para que no nos olviden y para que sepan que los queremos, pero la compañía que tenemos cerca es la más valiosa” , María Camila Tarazona.

- “En esta cuarentena, que parece que nunca acaba, la tecnología ha sido un buen aliado para poder hablar con el resto de mi familia y con mis amigos del colegio, que hace muchísimo no los veo. A veces en mi casa estamos todo el tiempo conectados, pero para compartir en la mesa la regla es que todos debemos estar desconectados, así también aprovechamos el tiempo juntos” , Melissa Pedraza.

“Hay un dicho que dice que “compartir es vivir”, y ciertamente está muy encaminado. Somos seres sociales, y por ende vivimos unidos, lo que conlleva a que se produzcan un montón de situaciones donde debemos interactuar, y en este escenario compartir tiene un papel protagonista y determinante”.

MA psicólogos Oviedo

Mirarnos a la cara y poder establecer un contacto real con el otro nos hace crecer, nos nutre y nos enriquece. Una sonrisa, un abrazo, una expresión de complicidad... No lo cambiarías por nada, ¿verdad? Aquí te compartimos lo que nuestros vanguarderitos consideran que tiene un valor real, aquello que no se sustituye con nada.

Compañía, ¿cuál es su valor real?

“Para mí el valor real de estar juntos es el amor que nos tenemos como familia, el poder compartir y pasar tiempo de calidad con mis padres mi hermana y mi abuela. En esta cuarentena me ha cambiado la forma de ver la vida ya he podido compartir más tiempo en familia, he aprendido a apreciar más la vida al lado de mis padres y abuela”, Natalia Reyes.

“Para mí el valor real está en el amor, el cariño y el pasar tiempo de calidad con mi familia. Esta cuarentena me deja como enseñanza que no todo es predecible, sino que todo puede cambiar y debemos adaptarnos, lo que he hecho en este tiempo es jugar más con mis padres y abuela”, Ariana Reyes.

“Para mí el valor de estar juntos se encuentra en la amistad y el cariño que le damos a una persona, sin importa el lugar, ni la hora, ni su modo de hablar, ni de vestir, es importante demostrar que siempre estaremos para él o ella. También es gratificante saber que contamos con su apoyo incondicional, su amor y confianza. Con nuestras personas especiales es importante acompañarlos en los momentos buenos y en los más difíciles, para que nunca olvide que siempre contará con nuestro apoyo y amor”, María Lucía Lancheros.

“Cada día es una oportunidad y hay que sacarle el máximo provecho posible, aprendiendo, conociendo y compartiendo. Así como debemos aprovechar al máximo todas las personas que están en nuestras vidas, nuestra familia y amigos, jugando riendo, abrazándolos, aprendiendo de ellos para que siempre nos queden buenos recuerdos y nos riamos de todo lo bonito. De esta manera, cuando tengamos días difíciles, estos se volverán más fáciles con su compañía y buenos recuerdos”, Hari Marcela Rueda.

“En mi corta vida puedo definir que estar juntos significa estar en familia, es lo mejor que me ha pasado, la familia que Dios me regaló es maravillosa y a pesar de los momentos difíciles seguimos unidos y apoyándonos ante cualquier adversidad. Mi familia Camacho Vanegas es la mejor del mundo y la vida que llevamos está basada en armonía, amor, valores, virtudes, respeto, entrega y unión familiar, todo esto se le debemos a mi abuelita Marina que, aunque ya no está con nosotros, desde el cielo nos cuida, es nuestro ángel y es partícipe del tiempo que compartimos en unidad”, Sofía del Pilar Camacho.

Lo que ganas al desconectarte, para conectarte

Beneficios de los abrazos

Los abrazos nos hacen sentir apoyados, protegidos y confiados. Cuando nos abrazan sentimos la felicidad y seguridad necesarias para poder elevar nuestra autoestima, efecto que sucede gracias a la serotonina. Gracias a que nos brindan tranquilidad, los abrazos son la mejor opción para controlar emociones y, por supuesto, para conectarnos con nuestros seres queridos.

El poder de la sonrisa

A nivel energético, la risa nos carga de buena energía, aumenta las ganas de vivir, combate el insomnio, mejora la actitud ante la vida y te hace sentir mejor contigo mismo y con los demás. A nivel emocional, fomenta la autoestima y te motiva a estar más animado, desinhibido y feliz al segregar las hormonas de la felicidad: endorfinas, dopamina y serotonina. También disminuye el miedo, la rabia, la timidez y nos motiva a ser más amorosos.

El poder de las miradas

Aunque la tecnología nos acerca, no nos permite disfrutar del poder de las miradas. Estas logran transmitir seguridad, honestidad y transparencia. Al mirar a los ojos transmitimos nuestras emociones y pensamientos. De esa manera logramos una comunicación más completa. Decimos lo que queremos decir y transmitimos la emoción con la que lo decimos.