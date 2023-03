¿Sabías que existen seis tipos de acoso escolar? Así puedes sentirte seguro

Entre el 50 % y el 70 % de estudiantes latinos y del Caribe, han sido víctimas de acoso escolar. ¿Te has sentido identificado con alguna situación de abuso? Antonio Marín Manrique, experto de la Universidad Internacional de Valencia, VIU, nos indica que lo primero que se debe tener en cuenta frente a esta problemática, es que cada colegio debe actuar de forma diferente frente a cada situación.

Las instituciones pueden llegar a ser completamente distintas. Debido al incremento de casos de acoso, las alarmas se han encendido, pues la violencia incluye golpes, lesiones con objetos, palabras soeces e incluso abuso sexual principalmente en países como Colombia, Perú, Paraguay y México.

¿De dónde nace este fenómeno?

Este fenómeno es un reflejo de varios factores: la desigualdad social, la violencia intrafamiliar, la homofobia, e incluso la pandemia. La ONG Bullying in Fronteras muestra en su mapa mundial realizado entre enero del 2021 y febrero 2022, que seis de cada 10 niños sufren de algún tipo de acoso o ciberacoso todos los días.

¿Entonces, qué deben hacer las instituciones? Antonio Marín Manrique, experto de la Universidad Internacional de Valencia, VIU, responde: “En cuanto a las medidas, podemos citar las preventivas, que básicamente engloban trabajar con toda la comunidad educativa, con actividades de concienciación y prevención. Incluyendo al equipo docente, alumnado, familiares y personal auxiliar. De otro lado, es importante también trabajar con los agresores ya que la intervención no será completa si no se interviene con ellos y ser conscientes que no todos los agresores comparten el mismo perfil y la motivación para ser victimarios”.

Recuerda, si te sientes en medio de una situación de acoso, lo primero que debes hacer es contarlo a tu persona de confianza. No enfrentes solo la situación.