¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Risa?

¿Ya has escuchado algo de esta terapia? Aquí te vamos a contar de esto y mucho más, de la mano de los expertos de Mayo Clinic.

Párate frente al espejo. Lentamente empieza a levantar la comisura de la boca, hasta formar una sonrisa. Ahora, sin pensarlo, ¡suelta una carcajada! No importa que parezca un poco forzada. Después de haberte reído, ¿cómo te sientes? ¿Tus músculos están un poco menos tensos? ¿Te siente más relajado o alegre? Esa es la maravilla natural de reírse porque sí, y porque no también.

Al reír se activan aproximadamente 400 músculos del cuerpo.

¿El buen sentido del humor se puede aprender? ¿Cómo?

Los expertos de Mayo Clinic aseguran que el humor se puede aprender. “De hecho, desarrollar o perfeccionar tu sentido del humor puede ser más fácil de lo que piensas”, indican. ¿Pero cómo? Aquí te cuentan:

1. Prioriza el humor en tu vida: Encuentra algunos elementos simples, como fotografías, tarjetas de felicitaciones o tiras cómicas, que te hagan reír. Luego cuélgalos en casa. Ten a la mano películas, libros o videos divertidos para cuando necesites un toque de humor.

2. Si ríes, el mundo reirá contigo: Encuentra una manera de reírte de tus propias situaciones y observa cómo tus sentimientos de tristeza o cansancio comienzan a desaparecer.

3. Considera probar el yoga de la risa: Las personas practican la risa en forma grupal. Al principio la risa es forzada, pero pronto puede convertirse en una risa espontánea.

4. Ríete con otras personas: Adopta la costumbre de pasar tiempo con amigos y seres queridos que te hagan reír. Y luego devuelve el favor compartiendo historias graciosas con ellos.

5. Aprende a diferenciar lo que no es gracioso: Es bueno reírse, siempre y cuando no sea de otros. Algunos tipos de humor no son adecuados.