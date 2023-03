$!Santiago Suárez Luna: el joven santandereano que es promesa de la ilustración

Santiago Suárez Luna es un estupendo dibujante que aprendió su arte practicando y practicando. Para él este ha sido el método que ha funcionado desde que tiene uso de razón, pues no recuerda un momento exacto en el que empezó a llenar su casa con su arte. “Yo dibujo desde que tengo memoria, desde siempre”. Pero los dibujos que hoy tiene en sus libretas y hojas sueltas, son de hace cinco años. Antes solían conservarlos todos, pero el tiempo ha pasado factura en algunos de ellos. Y él también ha ido madurando en sus trazos. Hoy se inclina más por el cómic americano, el manga y el semirrealismo.

Una técnica a puro lápiz "Yo hago mis dibujos con puro lápiz y lapicero. Antes solía dibujar a color, gastaba mucho color en dibujos de, por ejemplo, hace tres o dos años". Luego fue cambiando su estilo, pero sin perder la calidad y pasión que deja en cada una de las hojas, que a veces guarda para él, otras veces regala a sus amigos, y en ocasiones, las vende a quienes le piden dibujos personalizados. "Antes seguía un estilo un poco más genérico, parecía de alguna forma anime, pero luego fui aprendiendo de otro tipo de técnicas como el entintado, y las rayas que se utilizan en los cómics", aclara. Hoy define su estilo como una mezcla entre el cómic americano y el manga.

No hay secretos Para Santiago no hay secretos. Considera que a dibujar se aprende, dibujando. “No he asistido a ningún curso o academia, todo lo he hecho de forma autodidacta. He aprendido algunos conceptos por internet y, por supuesto, dibujando. Siempre me hacen la típica pregunta de cómo aprendí a dibujar, y siempre respondo lo mismo: dibujando. Haciéndolo una, y otra, y otra vez. Con la práctica se va mejorando, se va notando en qué ámbito puede uno mejorar y en que está fallando, para luego avanzar y mejorar”. Aunque la práctica es fundamental, Santiago siempre está deseando superar sus propias expectativas y con el deseo de aprender más. “He visto vídeos, he leído una serie de libros porque considero que sí es bueno adquirir conocimiento externo para luego aplicarlo a los dibujos”.

En los cómics me gusta mucho retratar acontecimientos históricos. Me gusta mucho la historia, por lo que he hecho dibujos del renacimiento, de la Antigua Babilonia, y de la Primera y Segunda Guerra Mundial. A veces también dibujo sobre mis pensamientos y gustos

