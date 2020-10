Sofi, una princesa no perfecta

Aurora, Rapunzel, Blanca Nieves y Bella se reunieron y acordaron pedir un deseo en el portal de los deseos; Cada una tenía un propósito diferente que llevar a cabo, entonces Aurora se le ocurrió pedir “UNA NUEVA PRINCESA”, todas estuvieron de acuerdo y fue un hecho, unidas por su deseo nació la nueva princesa.

Pocas horas después caperucita roja y el lobo feroz dijeron a las princesas: "quien es esa niña?", ellas voltearon a mirar con una expresión de asombro. Era una pequeña niña no muy alta ni perfecta pero si muy hermosa e inteligente. "¿Quien es ella?, no la conozco", dijo Moana.

Pinocho sin dudar gritó con emoción: "LA NUEVA PRINCESA, ¿acaso no fue lo que pidieron?" Si, contestaron las princesas, "pero no como ella". Esta pobre niña asustada y emocionada al mismo tiempo, dijo "no sé quién soy ni porque estoy aquí pero lo único que sé es que soy diferente".

Peter pan y campanita, afirmaron: "pasa eres una de nosotros". Ella muy feliz le contestó: "muchas gracias". Entre las princesas susurraban "¿por qué es así? eso no fue lo que pedimos".

El hada madrina escuchaba cada palabra y pensaba "¡NO ES MALO SER DIFERENTE! Ser diferente es un permio ya que ser diferente nos hace únicos, e irrepetibles, marcamos la diferencia".

Paso un tiempo no tan largo, pero esta princesa se sentía excluida y apartada de las otras princesas, así que un día muy decidida se dirigió al portal de los deseos y al llegar a él le pregunto: “¿POR QUÉ SOY DIFERENTE?, no parezco una princesa real”. El portal de los deseos le contestó: “Sabes Sofía, tienes que tener autoestima, además, ser diferente es ser único”.

La princesa dijo: ¿Qué es autoestima?, a lo que el portal le contestó: “Tener autoestima es tener amor propio, querernos y aceptarnos a nosotros mismos”.

Sofía, confundida preguntó; "Pero ¿POR QUÉ NO SOY COMO ELLAS?". "No entiendo, eres única y no puedes cambiar. Cambia para bien, para ser mejor día a día, eres irrepetible y lo más importante, ámate cada día porque cada uno de nosotros tiene un propósito que debemos cumplir. Servir, dar amor, y entregar lo mejor de nosotros cada día es la meta", contestó el portal.

Desde ese momento la princesa Sofía entendió que ser gordita, bajita, inteligente, y amorosa no era malo, ya que SER DIFERENTE ES SER UNICA.

Escrito por: Sofía del Pilar Mejía Camacho.