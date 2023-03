¿Son aburridas las matemáticas? Esto es lo que debes saber

Datos curiosos:

Mi opinión:

Las matemáticas son para todos, sin importar quien sabe más o quien sabe menos. No son aburridas, lo que pasa es que ellas requieren de bastante concentración al momento de realizar operaciones. Para mí las matemáticas son fascinantes porque primero desarrollan un nivel de pensamiento en el cual refuerzo mi mente cada día, por ellos las veo muy fáciles al momento de aplicarlas en mi vida, que se rodea de matemáticas. Por ejemplo, al momento de ir a comprar algunas cosas, hago en mi mente la operación de cuántas cosas voy comprando; cuando me sirvo mi almuerzo, en el plato hago una fracción equitativa para que haya suficiente espacio para las porciones; cuando voy a estudiar y veo la hora, y veo cuánto falta para entrar al colegio, etc.