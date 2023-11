‘Vanguardia Kids en la Provincia’: Matanza tiene nuevos reporteros

Personajes destacados

“Me alegra mucho haber estado en Matanza y haber compartido sobre el taller de entrevistas y cómo contar historias increíbles. A pesar de que son niños de una edad escolar menor, logramos tener un taller interesante en el que pudieron conectarse y participar activamente en todo el proceso de hacer una entrevista. Agradezco enormemente esta experiencia de compartir con estos niños y me voy muy contento porque en estas zonas específicas de Santander existe un enorme potencial y talento para querer contar y narrar historias. Su inteligencia emocional es realmente admirable”.

Juan Diego Mendoza: “En Vanguardia Kids nos enseñaron cómo empezar de una manera correcta las entrevistas y cómo saber más sobre mis compañeros, también hice por primera vez mi portada de los sueños. Me sentí muy feliz”.

Nicolás Martínez Vega: “Lo que más me gustó del primer taller de Vanguardia Kids fue que aprendí por primera vez a hacer una entrevista, con toda la explicación que nos dio el profesor Juan Carlos. Logré entrevistar a mi compañera María, le pregunté sobre sus hobbies y su comida favorita”.

Fotografías increíbles

“Mi experiencia en el Colegio Integrado Las Mercedes fue verdaderamente espectacular. Los niños mostraron gran interés y atención al ver las cámaras profesionales. En este segundo taller, todos los niños y niñas quedaron muy contentos. Pudimos explorar cómo crear imágenes impresionantes, no solo con una cámara fotográfica, sino también con un teléfono móvil. Hoy en día, todos tienen un móvil a mano y pueden experimentar y crear imágenes asombrosas. Esto representa un paso importante en la formación de reporteros digitales para Vanguardia Kids”.

Sara Lucía León: “En el taller de fotografía con mis compañeros hemos aprendido a tomar fotografías en una cámara profesional en diferentes planos, este aprendizaje me sirve mucho para mi vida personal, para tomar fotos increíbles a mis familiares”.

María Elisa Moreno: “En este segundo taller de Vanguardia Kids me gustó mucho porque pude compartir con mis compañeros, tomar fotografías con una cámara profesional fue un momento muy grandioso”.

Sebastián Lozada Echeverrí: “Quiero expresar mi agradecimiento a Vanguardia Kids por visitar mi colegio. En este segundo taller de fotografía, no solo me divertí enormemente con mis compañeros, sino que también tuve la oportunidad de aprender a utilizar una cámara profesional, lo cual fue una experiencia emocionante. Este aprendizaje será algo que llevaré conmigo en mi vida cotidiana.”

Cazadores de mitos

En la era del periodismo digital se han sumado nuevos retos a los reporteros. Ya no sólo basta con contar historias increíbles, ni tomar fotografías asombrosas, también es necesario corroborar toda la información que se produce a diario.

Por esto, los nuevos reporteros de la era digital de la provincia de Soto Norte también aprendieron sobre las noticias falsas. Cómo y por qué es importante combatirlas. Por qué se viralizan fácilmente, cuál es el poder que tienen las redes sociales.

Este último taller que vivieron los reporteros tenía el objetivo principal de promover la conciencia y el pensamiento crítico.

Daniela puentes, periodista de Vanguardia

“La experiencia hoy con los niños y niñas en Matanza, a pesar de que son más chiquitos, fue muy enriquecedora porque este taller les expande un poco sus mentes.

Ellos son nativos digitales, entonces es importante poder impartir el conocimiento y hacerles ver que los peligros a los que se enfrentan son en igual o mayor medida a las ventajas que tiene el internet.

Vanguardia kids en la provincia fue un proyecto hermoso que no solo me permitió conocer a los niños en sus regiones, sino que también me permitió compartirles un poco de lo que sé, para que ellos puedan estar bien informados. También pude alertarlos sobre los peligros a los que se enfrentan en el Internet y cómo explotar las maravillas de las redes sociales sin sufrir perjuicios o afectar a otros”.