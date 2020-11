Talento Kids: ¡Alejandro Gómez, una eminencia en la ciencia y la esgrima!

Una mente brillante

A sus 10 años, Alejandro sintió un interés particular por la ciencia, más específicamente por la biología. “Leí un libro sobre un mamut que estaba congelado y que estaban intentando clonar, lo que me llamó mucho la atención. Le pregunté a mi papá, él me dió muchos datos interesantes sobre la clonación y el ADN, y allí me decidí a estudiar más al respecto”, recuerda el niño.

Con el apoyo de su maestra de ciencias en el colegio Panamericano, Alejandro inició un estudio arduo sobre el ácido desoxirribonucleico. Después de investigar, leer revistas de ciencia, y visitar laboratorios, el pequeño inició con la elaboración de su proyecto titulado “Extracción de ADN por parte del tejido epitelial a través de la técnica Salting Out”.

“He sido parte de ‘Redcolsi’, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Participé en la Universidad Industrial de Santander, donde expuse mi proyecto. De 350 trabajos presentados se escogieron seis que pasaron a la fase nacional, incluyendo el mío. Después, quedé elegido entre los 35 mejores trabajos del país con un puntaje de 100/100, y tuve la oportunidad de viajar a Dubái para presentar mi ponencia”, comenta Alejandro.

A su corta edad, Alejandro logró superar en la competencia a estudiantes de medicina de diversas universidades del país. Su trabajo se basó en la electroforesis en gel, una forma de separar cadenas de ADN diferenciando las cromátidas de cada persona. Además, el pequeño fue nominado como ‘niño ideal’ en el colegio Panamericano por su excelente comportamiento, y desempeño académico.

Un pequeño con curiosidad por el universo

Actualmente, Alejandro Gómez manifiesta estar interesado en el estudio del universo, la física, astrofísica y los agujeros negros. Es curioso con las teorías sobre universos paralelos y siempre que tiene tiempo libre se dedica a ver videos al respecto. Su ídolo es Albert Einstein por crear la teoría de la relatividad y ayudar al descubrimiento de los agujeros negros.

“Estoy leyendo un libro sobre Einstein, que se llama ‘Simplemente Einstein’. Me encanta leer, también recomiendo uno sobre los agujeros negros de National Geographic, pero es necesario investigar un poco antes de comenzarlo porque es algo confuso”, agrega el pequeño.

La esgrima, su otra pasión

Su gusto por la esgrima nació gracias a un videojuego. “Yo tenía un juego de esgrima en la tablet, un día le pregunté a mis papás si ese deporte en realidad existía, ellos me dijeron que sí y me inscribieron en la liga de esgrima del departamento”, recuerda el pequeño.

Con esta modalidad Alejandro también ha logrado destacarse, viajar, lograr reconocimientos y convertirse en miembro de la selección nacional. Este pequeño entrena desde los ocho años. Fue parte de aproximadamente 10 torneos nacionales y un torneo panamericano, donde consiguió el subcampeonato en El Salvador.

“Me destaco en el Sable. Mi familia siempre me ha apoyado en todo, tanto en el deporte como en la ciencia. Mi papá me da artículos, y mi mamá me ayuda con la esgrima. Sin ellos no hubiese alcanzado nada”, comenta Alejandro.

En 2018, fue invitado y resaltado en la ceremonia de ‘Deportista del Año’, realizada por esta casa editorial.

Un sueño...

“Mi sueño es un día colonizar la luna, trabajar para la NASA e ir al espacio y ver cómo es la vida afuera. Por parte del deporte, quisiera ir a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro”.

Un mensaje para los lectores

El mensaje de nuestro talentoso y brillante pequeño para todos los lectores de Vanguardia Kids es que nunca desistan de sus sueños.

“A los niños que leen Vanguardia Kids les digo que no solo sueñen, sino que lo que tienen en mente lo lleven a los actos. Puede que hagan algo muy chiquito pero lo pueden llegar a hacer más grande de alguna forma, simplemente actúen, investiguen y lean libros que eso nos ayuda harto”, concluye Alejandro.

