Talento Kids: ¡Dos hermanas con pasión musical!

Su amor por la música

Ariana y Natalia son dos mellizas que se destacan por su vena artística. Estas virtuosas niñas decidieron iniciar su camino en el mundo de la música el año pasado. Su formación está a cargo de la escuela ‘Mochila cantora’, y asisten a ensayo tres veces por semana.

“Mi gusto por el clarinete nació desde que escuché una banda tocar en vivo. Este instrumento me impactó, y desde mis ocho años lo practico”, comenta Ariana Reyes.

Para ella, el mayor logro que ha obtenido hasta ahora con el instrumento es hacer una voz principal en la banda de la que hace parte, con el clarinete.

Por su parte, Natalia eligió el saxofón después de una larga búsqueda. “Cuando era pequeña me gustaba mucho la tuba pero era muy grande para mí. Busqué mucho e intenté con diferentes instrumentos de aire hasta que conocí el saxofón y me encantó”, agrega la pequeña.

El sueño de Natalia es poder destacarse en lo que hace e inspirar a más personas, y sobre todo niños, a que se unan al mundo de la música.

El periodismo: su otra pasión

A sus cortas edades, Ariana y Natalia decidieron aceptar el reto, y convertirse en la voz de los más pequeños en el mundo del periodismo. Gracias a la iniciativa de los cursos de verano de Vanguardia Kids, estas pequeñas descubrieron un talento oculto: la narrativa y la fluidez para expresar sus ideas.

“Quedé fascinada con lo que aprendí en los cursos. No sabía que podía llegar a tanta gente y cambiar tantos pensamientos con solo tomar una foto, hacer un video o escribir una nota. Al ser una reportera digital de Vanguardia Kids, tengo la responsabilidad de usar de buena forma el internet y de asegurarse de que mis familiares y amigos también lo hagan”, comenta Ariana.

Para Natalia, la experiencia le permitió conocer nuevos amigos, y lograr uno de sus grandes sueños: informar.

“A mi me gustaría ser periodista cuando crezca. Ahora siempre realizo trabajos para Vanguardia Kids y me destaco en las redes sociales, me gusta decir lo que pienso y que las personas me escuchen”, concluye la pequeña.

Un mensaje para los lectores

El consejo que este par de talentosas niñas le dan a los lectores de Vanguardia Kids, es que sigan sus sueños. Que si quieren ser exitosos no se cansen hasta conseguirlo inténtalo, ya que si les va mal, no importa, habrá sido una experiencia más.

No te pierdas el trabajo de reportería de Ariana y Natalia en nuestras redes sociales, y en la separata dominical.

