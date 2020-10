¡3,2,1 ... se encendió la cámara!

Desde los nueve años Hever decidió emprender su camino frente a las cámaras. Comenzó a hacer videos para Youtube inspirado en diversos ‘youtubers’ a los que seguía. “Me llamó mucho la atención. Decidí combinarlo con las cosas que me gustan: el fútbol y los videojuegos”, comenta el niño.

Según Hever, desde que tiene memoria ha sido seguidor del balompié. Lo practica y hace parte de la escuela Unión Santander. Unir Youtube con el fútbol fue la fórmula perfecta para captar la atención de los espectadores, que usualmente suelen sorprenderse por lo mucho que sabe este pequeño a su corta edad sobre dicho tema.

“Todo inició por interés propio. Siempre entro a Youtube a ver videos de fútbol, a buscar características de los jugadores, fichajes, etc. Encuentro datos curiosos, y le cuento a mi papá. Juntos investigamos, hacemos un guión y luego grabamos”, cuenta Hever.

El apoyo de sus padres y ‘Se Lo Cuento’

El interés por lo audiovisual viene de familia. El padre de Hever es productor. Con su ayuda, el pequeño realiza y edita sus videos. Además, su papá es el creador de ‘Se Lo Cuento’, una página de Facebook dedicada a la publicación de información de interés general para todo público por medio de recursos audiovisuales en vivo y post producidos. Allí, Hever promociona y exhibe sus videos de análisis futbolístico.

“A las personas le ha gustado mucho lo que hago. Inicié con videos de video juegos, pero hace poco comencé a hablar de fútbol porque es lo que amo. Sigo a muchos futbolistas que son 'youtubers' como el ‘Kun’ Agüero, ellos son mi inspiración”, agrega el niño.

El pequeño sostiene que tanto en el fútbol, como en su camino como ‘youtuber’, siempre ha contado con el apoyo incondicional de sus padres. También afirma que lo más difícil de este sueño han sido los malos comentarios. “Entre las dificultades, diría que están los comentarios negativos que le hacen a mis videos, pero siempre me enfoco en lo positivo. Lo que más me gusta de hacer videos es que junto mis dos pasiones y aprendo más de fútbol”, sostiene nuestro talento.

Hever admira a Cristiano Ronaldo ya que afirma que no siempre fue el mejor, pero con esfuerzo y dedicación logró brillar, superó muchas dificultades y es un ejemplo para él.

Algo curioso

“Me pasó algo curioso con el fútbol en un partido de competencia en el que participé. Un compañero fue grosero con el árbitro y decidieron mostrarle la tarjeta roja, pero cuando el árbitro vino a ver quién era, se confundió y me expulsó a mí, así que no pude seguir jugando el campeonato por algo que yo no hice”, sostiene Hever.

Su mayor logro

El mayor logro de este pequeño con el deporte rey, fue alcanzar el primer lugar en el Torneo de la Bastilla. Además, recientemente ocupó el tercer lugar en otro certamen junto a su equipo Unión Santander.

Por otra parte, el pasado viernes 9 de octubre Hever fue el invitado de lujo en Tribuna Deportiva, el espacio de análisis, debate y opinión de Vanguardia. Allí, el pequeño comentó su opinión sobre el compromiso entre la Selección Colombia y la Selección de Venezuela en el marco de las eliminatorias al mundial de Catar 2022.

Un mensaje para los lectores

“Mi mensaje para los lectores es que vivan y disfruten el fútbol en paz y armonía sin violencia”, concluye el niño. Puedes seguir a Hever y disfrutar de sus videos en Youtube como Hever Andrés, y Facebook en ‘Se lo Cuento’.

¿Crees que tienes un gran talento que el mundo merece conocer? Postúlate en ‘Talento Kids’. Envía tu nombre, edad y una descripción de tu talento al correo tninor@vanguardia.com. En Vanguardia Kids, queremos reconocerte como un niño estrella.