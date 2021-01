Talento Kids: la artista santandereana que se prepara para conquistar Europa

“Mi interés por la música nació por mi padre, él fue quien me enseñó todo. De su mano aprendí a desarrollar la voz, a tocar el piano, la guitarra, los acordes, a saber cuándo cambiar de tono, sobre vocalización y ejercicios de respiración”, señala esta joven bumanguesa que habla con propiedad de los conceptos que debe conocer todo buen músico.

Su talento lo ha perfeccionado cantando, emocionándose con cada canción y dejándose llevar por las letras, no conoce otra forma. Así se prepara para cumplir su gran sueño, el de cantar en Europa. “Lo que más me gusta de la música son los ritmos, las letras, lo que me produce en el corazón: la alegría, la tristeza, son muchos sentimientos los que se pueden expresar en una canción”, agrega.

Una niña que respira arte

El canto, más que un proceso arduo de aprendizaje, ha sido su tarea más feliz, pues la música y el arte corren por sus venas, casi que como una herencia familiar. “Yo desarrollé el canto, la pintura, la lectura y la escritura por mi mamá. Mi papá me ha encaminado por todo lo demás, especialmente la cultura y la música”.