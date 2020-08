Talento Kids: ¡Los dos ‘grandes genios’ emprendedores!

Dos niños talentosos

Estos pequeños no solo se destacan por su habilidad en la comunicación y el emprendimiento, sino que poseen dones especiales que los hacen sobresalir. Sebastián sabe tocar piano, juega ajedrez y se desenvuelve muy bien escribiendo guiones; este pequeño es reconocido como ‘la mente que sueña’ dentro de la organización. Por su parte, Daniel sabe programar, toca guitarra, está aprendiendo el arte de la animación digital, y se distingue como ‘el señor de las finanzas y la lógica’ en la empresa.

Los dos hermanos comenzaron a emprender cuando tenían cuatro y seis años. Con el apoyo y la asesoría de su madre, Denise Bourne, crearon ‘Grandes Genios’. En sus inicios, esta idea nació como un programa de formación y emprendimiento para niños. Hoy en día es una empresa que maneja varias líneas de trabajo como diseño de metodologías educativas, conferencias, talleres, consultas en generación de contenidos y comunicaciones, y creación eventos. ‘Grandes Genios’ acumula más de 50 millones de impresiones en sus campañas digitales y ha trabajado con más de 50 empresas.

Creando iniciativas que cambian el mundo

Sebastián y Daniel, han dictado conferencias en importantes eventos y plataformas como SOFA, Colombia 4.0, Campus Party, entre otras. Además, ganaron la convocatoria de descubrimiento de negocios digitales de Apps.co.

A partir de sus experiencias, los pequeños se dieron cuenta de que muchos niños no pueden aprender todo eso que les gusta porque no tienen la edad o no cuentan con los recursos necesarios. Así que, en el Encuentro Nacional de Comunidades Digitales de 2017 anunciaron la creación de ‘Grandes Genios U’: la universidad de niños para niños.

“Uno de nuestros grandes logros ha sido la creación de ‘Grandes Genios U’, donde ya contamos con casi 500 inscritos de distintas edades y países. Además, hace unos meses lanzamos la idea del ‘Laboratorio de Liderazgo de Grandes Genios U’ en donde chicos de Colombia y otros lugares desarrollan habilidades para convertirse en líderes", afirman Sebastián y Daniel.

Los hermanos Ramos, promueven el aprendizaje y la innovación. A través de ‘Grandes Genios U’ buscan una revolución de la educación. “Queremos lograr que desde ahora que somos niños podamos acceder a conocimientos que normalmente están reservados para los adultos”, sostienen los pequeños. Dentro de esta iniciativa, los jóvenes de Colombia y el mundo, pueden tomar cursos de arte, creatividad, tecnología, programación, e innovación.

“Otro gran logro que hemos alcanzado es crear ‘Digital Transforma’, un evento educativo que tiene la misión de demostrar la importancia de la transformación digital en distintos sectores. Este año tuvimos 30 conferencistas que impactaron a varios millones de personas”, mencionan Sebastián y Daniel.

Cambiando el mundo con la mejor compañía: un hermano

Para estos dos pequeños lo mejor de emprender y crear como hermanos es que se divierten, viajan, conocen y aprenden el uno del otro.

“Un dato curioso es que después de tres años viviendo en Colombia, gracias a que nos invitaron a dictar una conferencia, pudimos volver a la playa. La pasamos muy bien y nos divertimos muchísimo”, sostiene Sebastián.

Las personas que más han apoyado a nuestros talentosos niños en su camino como creadores, han sido sus padres, Denise Bourne y Víctor Solano, co-fundadores de ‘Grandes Genios’. Según Daniel “emprender como niño no es fácil, pero tiene sus ventajas ya que no se presentan todas las limitantes que poseen los adultos”.

Soñadores que inspiran

El gran sueño de Sebastián es convertirse en gamer profesional. Por su parte, Daniel aspira a ser desarrollador de videojuegos y viajar por el mundo.

“Uno de nuestros mejores recuerdos como emprendedores ha sido tener la oportunidad de dar un speach en el ‘business day’ de Apps.co y demostrar que los niños y jóvenes, también podemos defender nuestros proyectos. Por eso les digo que no se rindan hasta lograr lo que quieren”, concluye Daniel Ramos.

Algunos de los tips que esta pareja de hermanos le dejan a los pequeños lectores de Vanguardia Kids es que crean en sus sueños, que no tengan miedo de aprender y que si alguien les dice que no pueden hacerlo porque son niños, no le crean.

¿Crees que tienes un gran talento que el mundo merece conocer? Postúlate en Talento Kids. Envía tu nombre, edad y una descripción de tu talento al correo tninor@vanguardia.com. En Vanguardia Kids, queremos reconocerte como un niño estrella.