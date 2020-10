Talento Kids: ¡Un caricaturista buscando el cambio a través del arte!

Sus primeros trazos...

Desde muy chico mostró interés por el dibujo. Con el paso del tiempo fue perfeccionando sus técnica e inclinándose por este arte. A sus 11 años decidió incursionar en el mundo de la caricatura. Hoy, con 14 primaveras, es reconocido y re-posteado por importantes caricaturistas nacionales e internacionales.

“Mi interés por la caricatura nació la primera vez que vi la una obra de Diego García. Me di cuenta que este es un gran medio para plasmar mi opinión y dar a conocer a las personas lo que pienso, usando aquello que me gusta: el arte. Lo que me encanta de la caricatura es que a través de una simple expresión o detalle, puedo comunicar un gran mensaje”, comenta nuestro talento.