Talento Kids: una joven promesa de las artes escénicas

Mientras descubría su talento con las cumbias, el mamapalé y carranga se dio cuenta que también era buena para el teatro. “Me gusta mucho el arte. Me gusta salir, que las personas me puedan ver bailar, apreciar mi peinado y mi vestuario. Que puedan ver todo mi talento, poderles mostrar mi baile”.

“Cuando sea grande quiero ser cantante y bailarina. Es uno de mis mayores sueños”

Nuestros ‘Talento Kids’ han demostrado que para destacar hay que ser integrales, y Evelyn no es la excepción. En su colegio, el San Juan Nepomuceno, siempre ha destacado por sus buenas calificaciones. “Me va muy bien el colegio, siempre estoy en los primeros puestos gracias a que mis papás me apoyan y acompañan en todo”.

Ha sumado menciones de honor entregadas en Vetas, ha ido a bailar a muchos otros municipios, en donde ha quedado en el primer lugar, pero también ha ensayado cada coreografía durante días enteros. “Lo que sé lo he aprendido con mucho ensayo, presto mucha atención mientras cuadramos cada presentación. Los vamos aprendiendo con paciencia y paso a paso”.

Esta joven promesa de las artes escénicas no solo ha demostrado tener talento con sus movimientos y su voz sino que además se autoproclama amante de las matemáticas, pues esta es su materia favorita. “Es la materia en la que mejor me va y en ocasiones también he destacado en concursos donde pongo a prueba mis conocimientos”, agrega.