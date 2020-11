Top 10: tipos de sonrisas

En 1924 Carney Landi sometió a varias personas a experiencias psicológicas, emocionales y físicas, y los fotografió. Los experimentos revelaron que no reaccionaban igual ante estímulos idénticos.

Este y muchos otros estudios han llevado a los expertos a identificar diferentes tipos de sonrisas, algunas de ellas solo se usan en contextos sociales específicos, muy pocas reflejan alegría o felicidad sincera. Conoce algunas de ellas.

Sonrisa de Duchenne

La sonrisa de Duchenne, se denomina así en honor al médico francés Guillaume Duchenne, es un tipo de sonrisa que indica una emoción verdadera y espontánea. Fue descubierta en el siglo XIX, y se logra contrayendo los músculos que se encuentran cerca de la boca, que son los que elevan las comisuras de los labios. Lo más importante de esta sonrisa es que también contrae el músculo orbicular que está alrededor de los ojos, que eleva las mejillas y causa esas típicas arrugas de felicidad alrededor de los ojos. Esta es la sonrisa verdadera porque la mayoría de las personas no son capaces de contraer los músculos de los ojos, a menos de que sea espontáneo.

Sonrisa falsa

Es la sonrisa que ponemos por cortesía, cuando nos tomamos una foto, o cuando sonreímos ante un comentario o chiste que no nos hace mucha gracia. Para hacer esta sonrisa no se usan los músculos alrededor de los ojos, y por eso se descubre al ver que las comisuras de la boca se elevan pero los ojos no siguen ese movimiento. Otras pistas que denotan su falsedad es que suele durar demasiado tiempo o aparece demasiado temprano, por lo que da la sensación de que es una sonrisa artificial fuera de tiempo.

Sonrisa miedosa

Esta sonrisa es fácil de identificar si se fija en que deja los dientes al descubierto y parte de las encías con los labios retraídos. Los chimpancés son quienes suelen usar más este tipo de sonrisa, sobretodo en una situación donde se sienten amenazados. Aunque la sonrisa no suele estar asociada con el miedo, por las emociones que despierta, cada vez toma más fuerza el dicho de “risa nerviosa”, cuando nos sentimos en peligro y queremos canalizar el miedo.

Sonrisa alegre-maliciosa

Esta sonrisa es muy particular, pues ocurre bajo ciertas circunstancias y cuando no estamos siendo observados. Surge cuando alguien siente emoción o felicidad al enterarse de la desgracia de otro, y aunque no siempre es fácil esconderla se suele hacer por hipocresía. Si no logras identificar y no estás seguro de si está bien o mal, solo debes preguntarte, ¿puedo sonreír así delante de otros?, si la respuesta es sí entonces no estarás haciendo daño a los demás, en la situación contraria deberás evaluar por qué reaccionaste de esa manera y hablarlo con esa persona.

Sonrisa de tristeza

Este tipo de sonrisa forma parte del cúmulo de emociones que podemos experimentar a diario. Se trata de una reacción aceptable en momentos de tristeza o dolor. Es leve y asimétrica, y va acompañada de una expresión facial de absoluta tristeza. Seguro sabrás identificarla, cuando se trata de dolor los ojos no mienten.

Sonrisa avergonzada

Esta es la más clara de todas, pues generalmente va acompañada de una leve inclinación de la cabeza y un rubor en las mejillas. Como su nombre lo indica, es muy común cuando estamos ante una situación que nos pone nerviosos y nos hace sentir avergonzados.

Sonrisa moderada

Esta es una sonrisa verdadera, que evoca una emoción positiva, pero que se contiene al expresar toda la alegría que hay detrás. Para lograrla se suelen apretar los labios, se lleva hacia arriba el labio inferior, se estiran las comisuras de los labios y se pronuncian las denominadas “patas de gallo”.

Sonrisa amorosa

Esta es particularmente especial porque va acompañada del lenguaje corporal y demuestra el amor o cariño que sentimos hacia una persona. Sabrás identificarla cuando veas que la cabeza se ladea hacia un lado y la sonrisa realmente sincera y auténtica.

Sonrisa burlona

Algunos la denominan ‘La risa de Chaplin’. Para lograrla basta con elevar los labios en un ángulo mucho más pronunciado que el de la sonrisa auténtica. No es tan común, ya que requiere de la movilidad de un músculo que no todo el mundo puede mover de forma deliberada. Es insolente, denota superioridad, ironía e incluso crueldad.

Sonrisa de Sísifo

Esta sonrisa resulta ser muy interesante. Es la del héroe de lo absurdo en la mitología griega, la cual surge de las situaciones incongruentes y sin sentido, como cuando alguien intenta hacernos reír para animarnos y recurre al absurdo.