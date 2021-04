Video: Reporteros de Vanguardia Kids afirman que Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir

Bucaramanga es una ciudad encantadora. La magia que esconden sus lugares, la adrenalina que ofrecen sus planes de aventura y las exquisitas recetas que se logran con productos de la región la convierten en la mejor ciudad para vivir. Llegar a la capital santandereana es sumergirse en una aventura para no olvidar jamás.

Si no has podido conocer lo que esconde la ‘ciudad de los parques’, hemos preparado un video para explicarte más sobre ella.

Queremos que sean quienes disfrutan de la ciudad los que te cuenten las maravillas que podrás encontrar aquí. Por eso, a este viaje se sumaron unos panitas y amigos que ya la conocen. Los panitas, que vienen del vecino país, Venezuela, y los amigos, quienes los recibieron aquí, los colombianos. Con sus anécdotas, aventuras y datos curiosos podrás entender porqué Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir. ¡A explorar!

¿Por qué Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir?

Yoswar Isaías Cáceres González, 12 años.

“Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir porque aquí la gente es muy amable. Cuando llegué me recibieron muy bien, sobretodo en mi colegio. Hice amigos muy rápido que siempre me dieron apoyo. Una de las cosas que más recuerdo de mi primer día aquí es que nos dimos cuenta, con mi hermano, de que las guanabanas son muy grandes, en Venezuela estábamos acostumbrados a ver guanabanas muy pequeñas. Otra de las cosas que más me gustan de Bucaramanga son: el Viaducto de la novena, el Parque de los Niños, El Estadio Alfonso López y muchos lugares que siempre nos brindan posibilidades para divertirnos”.

Deccireh Saray Sulbaran Vásquez, 13 años.

“Yo llegué a Bucaramanga cuando tenía siete años y ahora tengo 13. Lo que más me gusta, y que llamó mi atención desde el primer día, son las plazas y los centros comerciales. Me gustaron las plazas porque son muy coloridas y los centros comerciales porque son muy grandes y bonitos. Ese primer día comimos muchas manzanas y helados y eso hizo que me gustara esta ciudad y que la considere la mejor ciudad para vivir”.

Marilyn Yudet Nazary López, 13 años.

“Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir porque es una ciudad grande, con gente muy noble y buena. Tiene muchos parques, su clima es muy fresco y su música, por ejemplo: la tecnocumbia, es única y diferente. Tiene centros comerciales grandes y modernos, lugares turísticos donde puedes disfrutar de nuevas aventuras. Es una ciudad que además ama y apoya el deporte. A pesar de ser una ciudad grande las distancias son cortas y puedes caminar de un lado a otro para disfrutar de cada rincón. Por eso Bucaramanga es el mejor lugar para vivir”.

Mariangel Nicol Omaña Vargas, 12 años.

“Quiero contarles cómo fue mi llegada a Bucaramanga. Hace dos años y seis meses cuando llegué a la ‘Ciudad bonita’ la gente me dio un recibimiento muy bonito. Aquí hay muy buenas personas y son muy amables con todos, sin importar si venimos de otras ciudades. Desde que llegué me ha gustado mucho la ciudad. Me gustan muchísimo los parques porque son limpios y tienen muchos árboles. Antes de la cuarentena, con mi mamá y mi hermano íbamos a disfrutar de todos estos lugares y la pasabamos muy bien”.

Joifer Antich Madrid, 12 años.

“Bucaramanga es la mejor ciudad para vivir porque hace tres años, cuando llegué aquí, las personas me han hecho sentir como en casa. Los bumangueses, y santandereanos en general, me han dado a mí y a mi familia una mano amiga y por eso quiero aprovechar para darles las gracias por su gran apoyo”.

Los panitas y amigos que participaron en este video hacen parte del proyecto ‘Mi panita, mi amigo’, de Vanguardia, que es posible gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.