Madre de joven con COVID-19 en Floridablanca pide atención médica urgente

Lucía Sandoval* vive en Floridablanca con su madre y dos hijos, uno de ellos con discapacidad visual y el otro, es menor de edad con 17 años. Ella es la que sostiene económicamente a su familia como domiciliaria durante esta pandemia.

El pasado 26 de junio luego de que su hijo menor presentara algunos síntomas sospechosos, los cuatro miembros fueron sometidos a la prueba para detectar si el virus tenía presencia dentro de la familia. A partir de ese momento, comenzó el sufrimiento de Lucía por ser atendida con diligencia por las líneas telefónicas encargadas.

“Al principio pensé que los síntomas eran normales ya que mi hijo sufre de amigdalitis severa y le dan fiebres altísimas. Lo llevé varias veces al médico y me mandaban medicamentos distintos, pero seguía empeorando”, afirmó Lucía.

La ruta de atención para la detección del Covid-19 asegura que después de 48 horas salen los resultados de las pruebas, sin embargo, hasta el 9 de julio le confirmaron a Sandoval que su hijo de 17 años era el único caso positivo dentro de la familia.

“Después del primero de julio llamaba todos los días a preguntar y me decían que aún no habían salido, si no ya habría recibido una llamada. Seguía intentando, revisé en las páginas del Instituto de Salud y de la Eps pero no encontraba nada, hasta que le supliqué a una señora que me contestó y me dijo que mi hijo era el único positivo”, agregó.

De esta manera, 12 días después Lucía se enteró de la noticia y su hijo seguía teniendo síntomas cada vez más graves. Las uñas moradas, problemas para respirar, dolor de cabeza constante, dolor abdominal, diarrea y debilidad para caminar, caracterizaban el día a día del menor que permanecía en casa.

Lucía y su familia pertenecen a la Eps Saludtotal, ella trató de comunicarse de nuevo para que le autorizaran otras pruebas a la familia ya que después de más de una semana su hijo pudo haberlos contagiado, pero nunca recibió respuesta.

“Yo todos los días seguía llamando y tratando de que me contestaran en la línea de atención al Covid y nunca lo hicieron. Qué irresponsabilidad, mi hijo se puede morir en mi casa”.

Días después de la incertidumbre y el sufrimiento de ver a su hijo enfermo, recibió hoy la visita de una doctora de parte de Saludtotal. Con neumonía, el hígado y el vaso inflado encontraron al menor.

El paso a seguir es llamar a una ambulancia para que sea atendido de manera urgente debido a su estado, sin embargo, al comunicarse con la entidad encargada le manifestaron que, debido al gran flujo de pacientes, podían recoger a su hijo en aproximadamente dos días.

“Yo necesito llevarlo urgente, mi hijo está muy mal, no puedo mandarlo solo porque es menor de edad y puede morirse. De verdad necesito recibir una respuesta a su situación”.

La mujer está desesperada porque el menor presenta una comorbilidad que le afecta los pulmones y por ende la respiración y de no ser atendido con prontitud podría empeorar.