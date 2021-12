Murió en el HUS joven accidentada en moto en El Cerrito

La sonrisa cálida y todos los sueños que tenía Karen Natalia Rodríguez Mora a sus 20 años, se desvanecieron ante el trauma craneoencefálico severo que sufrió al impactar contra el pavimento en el municipio de El Cerrito, Santander.

Se desplazaba como parrillera de su amiga Ingrid Dayana Torres, en una Yamaha YBR 125DX de placa GBR-36D, mientras regresaban a casa después de una diligencia el pasado lunes a las 5:00 de la tarde.

Pero el deterioro de la vía, en una zona pendiente y con semicurva, las detuvo de forma abrupta.

En un punto del kilómetro 61 más 10 metros en sentido Presidente–Palmeras, pasando por la vereda El Volcán, las motorizadas no lograron esquivar un hueco que tendría además una varilla pronunciada.

Lea también: Motorizado muere en grave accidente en el sector de La Cemento

“Veníamos como a 55 kilómetros por hora y eso me reventó la rueda, me desestabilizó la moto y no supe más”, le habría narrado la conductora a las autoridades ya estando en el Hospital San Antonio de El Cerrito, mientras preguntaba por la salud de su parrillera.

Pero el parte era desesperanzador pues en el accidente ambas se fueron al suelo metros adelante, solo que Karen Natalia se golpeó con violencia directo en la cabeza. Desde entonces no habría podido pronunciar palabra.

No logró sobrevivir

A pesar de todas las atenciones prestadas en el municipio, Rodríguez Mora no registró ningún tipo de mejoría y con la necesidad de ayuda especializada la remitieron hacia el Hospital Universitario de Santander, HUS, en Bucaramanga.

Sus seres queridos se habrían mantenido pacientes, deseando verla despertar o alguna buena noticia; pero casi finalizando la noche del miércoles el cuerpo de la joven - marcado por múltiples laceraciones y moretones de aquella caída – colapsó. Dejó desolación y tristeza.