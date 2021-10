Misioneros secuestrados en Haití están en poder de peligrosa banda: Prensa

La banda armada 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití, es la responsable del secuestro el pasado sábado de 17 personas, la mayoría misioneros estadounidenses y sus familiares, informaron ayer medios de EE.UU., que citan fuentes del país caribeño.

Fuentes policiales citadas por The New York Times y de organizaciones haitianas mencionadas por The Washington Post responsabilizan del secuestro a esa banda armada, que lleva años sembrando el terror en los suburbios de Puerto Príncipe y que controla parte de la localidad de Ganthier, donde se produjo el rapto.

La banda ha puesto el foco recientemente en las iglesias y los grupos religiosos, y en abril pasado secuestró a 10 personas, entre ellas varios religiosos, dos de ellos de nacionalidad francesa, que fueron liberados a finales de ese mes en un caso que precipitó la dimisión del entonces primer ministro haitiano, Joseph Jouthe.

El grupo secuestrado el pasado sábado estaba compuesto por cinco niños y 12 adultos, todos ellos miembros de la asociación de misioneros Christian Aid Ministries, con sede en de Ohio, en el medio oeste de EE.UU.