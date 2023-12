$!A 50 días de Otis estudiantes mexicanos intentan volver a clases en planteles destruidos

“Ahorita no nos dejan tarea, ni trabajos, por lo mismo de que no todos pueden venir y tienen que irse a otras casas, otras colonias para poder tener Internet”, precisa Carrillo Luna.

“El huracán se llevó toda la escuela, no era vieja, tiene cuatro años que se inauguró, toda era de madera, de hecho, apenas nos habían puesto unos ventiladores nuevos que también (Otis) se los llevó y ya no quedó nada”, relata.

Por su parte, el director del colegio de Bachilleres de La Máquina, Saúl Quiñones Díaz, explicó que la escuela fue construida hace cuatro años en la parte de un terreno de cárcamo, incluso hace algunos meses hicieron una gestión ante el gobierno estatal para que les construyeran el plantel, pero no han tenido alguna respuesta.

“Ahorita lamentablemente con esta situación del huracán que devastó nuestro proyecto, no tenemos nada, no fuimos tomados en cuenta para los programas de reconstrucción de escuelas, no tuvimos el apoyo. No hay nada que se haya salvado de nuestro proyecto, todo quedó devastado”, comenta.

El director señala que las clases han regresado, aunque de manera paulatina y cada grado va un día a la semana a tomar clases para no causar más problemas a los jóvenes, además de que los estudiantes no pueden ser obligados a volver, pues algunos perdieron sus casas y su prioridad es resolver los daños a sus viviendas.

