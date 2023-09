“A mí de un socialista no me sorprende nada”: Javier Milei le responde a Petro tras comparación con Hitler

El presidente Gustavo Petro se enfrasca en una nueva contienda internacional. Esta vez, los insultos y señalamientos no fueron para su homólogo Nayib Bukele, con quien ya ha protagonizado varias peleas en redes sociales, ahora el turno fue para Javier Milei, uno de los candidatos presidenciales más votados en primera vuelta en Argentina. Milei no se quedó callado y le respondió en un programa de radio.

Ahora, frente a las calificaciones de Petro, Milei no tardó en responder y se limitó a mencionar de nuevo uno de los temas claves en su campaña: su rechazo al socialismo. “A mí de un socialista no me sorprende nada, esos son parte de la decadencia. A ellos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia”, le contestó Milei a Petro en una entrevista para Radio Continental.

Y es que no es la primera vez que Milei se refiere al socialismo. En esa primera entrevista con RCN, el candidato sentenció que el socialista “es una basura, es excremento humano”. Por eso, en sus intervenciones tiende a señalar que Argentina no puede caer en esa corriente porque “en la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Es lo que le pasa a Argentina, donde no solo se destruye lo económico, sino que se destruye lo social y lo cultural en todos los aspectos de la vida. O sea, la decadencia es general en todos los aspectos de la vida y eso es socialismo”, dijo.

¿Quién es Javier Milei?

Para describir a Milei -quien obtuvo el 32,57% de los votos con el partido La Libertad Avanza- basta con decir que es un político que aboga por la compraventa de órganos humanos, niega el cambio climático y alaba a políticos de ultraderecha como el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro.

Es economista y comenzó siendo profesor de esa carrera en universidades argentinas y en el exterior. También fue jefe en Máxima de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y consultor gubernamental, así como tuvo un paso como economista senior en el banco HSBC, entre otros cargos y puestos de carácter nacional.