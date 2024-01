Advierten que Estados Unidos y Reino Unido podrían ir a la guerra contra los hutíes en Yemen: ¿Qué está pasando?

El máximo líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, advirtió hoy que cualquier "agresión" de Estados Unidos contra el movimiento chií, respaldado por Irán, "nunca quedará sin respuesta", después de que Washington dijera que actuaría contra el grupo si continúan sus ataques en el mar Rojo.

"Nos enfrentaremos a la agresión estadounidense. Cualquier agresión estadounidense nunca quedará sin respuesta", dijo el líder hutí en un discurso televisado, dos días después de que el movimiento lanzara una veintena de drones y misiles contra la navegación en el mar Rojo, su mayor acción hasta la fecha.

En este sentido, Al Huti amenazó que sus operaciones serán "mayores que eso", al tiempo que justificó que los ataques que están lanzando desde el 19 de noviembre contra buques comerciales en esta importante ruta marítima están siendo "muy efectivos e impactantes".

Así, aseguró que estas acciones, en apoyo del grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, han "asestado golpes significativos a la economía del enemigo sionista (Israel) y han extendido sus efectos a quienes lo apoyan abiertamente", en referencia a Estados Unidos y el Reino Unido, que lideran la coalición naval en el mar Rojo.

"No importa cuántos mártires sacrifiquemos, eso no afectará a nuestra posición. No debilitará nuestra postura, no socavará nuestra determinación ni disminuirá nuestro compromiso y firmeza", aseveró.

El insurgente recordó que su movimiento ha "sacrificado a miles" de combatientes que se han enfrentado desde 2015 a la coalición militar liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos en la guerra del Yemen, e indicó que eso es prueba de que están dispuestos a enfrentarse directamente con los estadounidenses.

"Si la confrontación es directa con los estadounidenses, británicos e israelíes, eso es más preferible para nosotros, y estamos preparados para hacer lo que sea necesario y luchar con todo valor", afirmó el líder hutí.

En esta línea, afirmó que su movimiento está "más decidido a continuar y a atacar a los barcos asociados con Israel", pese a las amenazas de Washington con responder a dichos ataques, que han obligado a desviar una importante parte de la navegación por el mar Rojo.

Catorce países, entre ellos Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta a principios de enero en la que afirmaban que "los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas, la economía mundial o el libre flujo del comercio en las vías navegables críticas de la región".