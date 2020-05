$!Alertan sobre aparición de los “dragones azules”

Después del avistamiento por primera vez, la semana pasada, de los llamados “avispones asesinos” especialmente en la zona de Washington que pueden amenazar a las abejas, otro extraño animal ha aparecido en las costas de Estados Unidos, los “dragones azules”.

Así se le llama a este pequeño molusco que no mide más de cuatro centímetros de largo, que si bien no mortal ni altamente peligroso, sí puede infligir una picadura igual o más dolorosa que la de la aguaviva o medusa azul, por lo que recomiendan no tocarlo.

Su extraña forma se compone de seis extremidades con puntas plomosas.

Esta especie, o Glaucus atlanticus, que depredan especies mucho más grandes como medusa y almacenan células punzantes de sus presas para usarlas en el futuro, fue observada en aguas de un parque nacional en el estado de Texas.

El hallazgo, según indicó la cadena CNN, lo hizo un niño de siete años durante un día en el Island National Seashore Park, en la costa sur de Texas. El parque compartió una fotografía de este extraño molusco, advirtiendo que si lo ven por favor “mantengan la distancia”.

Los avistamientos de esa especie podría ser el resultado de un grupo de dragones que se acerca a la orilla, explicó el portavoz del lugar.