Armenia firma con Rusia y Azerbaiyán un "doloroso" acuerdo de paz

"El texto de la declaración es muy doloroso, personalmente para mí y para nuestro pueblo. Tomé esta decisión tras un profundo análisis de la situación militar y una valoración de personas que tienen un mayor dominio de la situación", escribió en su cuenta de Facebook.

Según Pashinián, firmó la declaración conjunta entre los líderes de los tres países debido a su convicción de que esta es "la mejor solución en la situación creada", y adelantó que escribiría próximamente con más detalle al respecto.

"No es una victoria, pero no hay derrota hasta que te conozcas a ti mismo. Nunca nos conoceremos a nosotros mismos y esto debería ser el comienzo de nuestra unidad nacional, época de renacimiento", señaló, al llamar a los armenios a analizar los años de independencia "para planificar nuestro futuro y no repetir los errores del pasado".

"Me arrodillo ante todos nuestros mártires. Me inclino ante todos nuestros soldados, oficiales, generales, voluntarios que han defendido y defienden la patria con su vida. Ellos salvaron desinteresadamente a los armenios de Artsaj (nombre armenio de Nagorno Karabaj)", señaló, al defender que este pacto salva la existencia del enclave.

Desde Moscú, el presidente ruso informó también sobre la firma del acuerdo entre los tres países y especificó que este prevé el alto el fuego inmediato y que ambas partes se mantengan en las posiciones ocupadas en estos momentos.

"A lo largo de la línea de contacto en Nagorno Karabaj y a lo largo del corredor que enlaza Nagorno Karabaj con Armenia se emplazará un contingente de paz de Rusia", afirmó Putin en un comunicado publicado por la presidencia rusa.

El Kremlin señaló que los desplazados internos y los refugiados retornarán al enclave separatista y las regiones aledañas "bajo control del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados".

Ambas partes también intercambiarán prisioneros y caídos en combate, anunció el mandatario ruso, quien señaló que el control del transporte en la región estará bajo la tutela del Servicio de Fronteras de Rusia.

"Partimos de que los acuerdos alcanzados crearán las condiciones necesarias para una solución a largo plazo y total de la crisis de Nagorno Karabaj sobre una base justa y en interés de los pueblos armenio y azerbaiyano", concluyó Putin.

Por su parte, desde Bakú el presidente azerbaiyano informó sobre el cese de las hostilidades.

"La fase militar concluye, y pasamos a la fase de solución política. Se trata de la variante más ventajosa para nosotros. De hecho se trata de una capitulación militar de Armenia", declaró en un mensaje a la nación.

El mandatario azaerbaiyano señaló que el acuerdo firmado contempla la retirada del Ejército armenio de tres regiones: el distrito de Agdam, antes del 20 de noviembre, la región de Kalbajar, antes del 15 de noviembre, y la región de Lachín, antes del 1 de diciembre.

Eso sí, en la última de estas tres regiones Armenia se reservará un corredor de cinco kilómetros de ancho para garantizar la comunicación con el enclave separatista.

Shushi -o Shushá para los azerbaiyanos-, ciudad que se encuentra a apenas 11 kilómetros de Stepanakert y está ubicada en la región de Lachín, quedará bajo control de Bakú.

"Por acuerdo de las partes durante los próximos tres años se definirá un plan de construcción de una nueva ruta a través del corredor de Lachín que garantice la comunicación entre Stepanakert (capital de Nagorno Karabaj), y Armenia, con el emplazamiento de un contingente de paz ruso para proteger la ruta", dijo.

Según Alíev, Azerbaiyán garantizará la seguridad de este corredor.