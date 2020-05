$!Bolsonaro, en la mira tras la publicación de polémico video

Insultos, palabrotas y una supuesta intención, aunque vaga, de “interferir” en la Policía Federal. Eso está en un video difundido este viernes, que pudiera involucrar al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en delitos de abuso de poder.

El video corresponde a una reunión ministerial celebrada el 22 de abril pasado, dos días antes de la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, quien al dimitir acusó a Bolsonaro de “presiones” e “injerencias” ilegales sobre la Policía Federal, organismo autónomo del Estado brasileño.

A raíz de las sospechas vertidas por Moro, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y, a pedido del exjuez de la operación anticorrupción Lava Jato, el video fue exigido a la Presidencia y divulgado por orden del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello, que supervisa la investigación. En las imágenes, se ve a un Bolsonaro exaltado, que reclama por la falta de información que recibe de los organismos del Estado.

“No puedo ser sorprendido por noticias. Tengo a la PF (Policía Federal) que no me da informaciones. Tengo a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y no tengo informaciones. La Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) tiene sus problemas”, pero “da alguna información”, dice el mandatario, que llegó al poder en enero de 2019.

Las últimas encuestas sobre la popularidad de Bolsonaro, un gobernante escéptico sobre la gravedad del coronavirus, revelan un cambio en su base de apoyo en Brasil, uno de los países más afectados por el patógeno al registrar casi 331.000 contagios y 21.000 fallecimientos.

Aunque haya llegado a considerar al COVID-19 una “gripecita” y haya incentivado aglomeraciones en contra de las indicaciones de las autoridades sanitarias, el presidente aún mantiene cerca de un tercio del electorado favorable, según las últimas encuestas.