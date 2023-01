En las inmediaciones del AdventHealth Celebration Hospital se pudo comprobar que no había un dispositivo de seguridad fuera del normal ni tampoco presencia de bolsonaristas. Al comunicarse telefónicamente con la operadora, esta se limitó a responder a la agencia EFE que Jair Bolsonoraro no está allí. Además, no quiso responder a otra pregunta para saber si estuvo en algún momento y que fue dado de alta.

Según la noticia publicada en medios de Brasil, Bolsonaro, que viajó a Florida siendo todavía presidente en lugar de traspasar personalmente el poder a Luiz Inacio Lula da Silva el pasado 1 de enero, fue hospitalizado con fuertes dolores abdominales en ese centro hospitalario de Orlando, una ciudad floridana que cuenta con una importante comunidad brasileña.

El portal Nossagente.com, que brinda información a esa comunidad, significativamente no se hizo eco de la supuesta hospitalización del expresidente el día después de los graves sucesos protagonizados por bolsonaristas que invadieron las sedes de los tres poderes estatales el domingo en Brasilia y ya fueron controlados.

La noticia de la hospitalización se propagó inmediatamente por las redes sociales y llegó a los periodistas que hacen guardia en el barrio cerrado de Orlando donde está residiendo Bolsonaro estos días como huésped del luchador brasileño de artes marciales mixtas José Aldo.

Nossagente.com sí publicó una información que da cuenta de que el exmandatario está haciendo una vida de ciudadano común en Orlando, de la que dan fe personas que se han cruzado con él en una pizzería y establecimientos comerciales y lo han saludado y se han hecho fotos con él.

En los alrededores del barrio donde está la casa de Aldo, EFE pudo constatar la presencia de varias personas con camisetas con los colores de la bandera de Brasil que dijeron que habían acudido allí con el propósito de saludar a Bolsonaro.

Algunas dijeron apoyar los sucesos de Brasilia, a los que Bolsonaro se refirió el mismo domingo en un mensaje en las redes sociales.

"Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", manifestó el exmandatario en sus redes sociales el domingo.

El capitán retirado del Ejército, repudió en su mensaje "las acusaciones, sin pruebas" vertidas por Lula, quien este domingo recriminó a su predecesor "estimular" los actos golpistas de sus partidarios más radicales.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones en los últimos años por bloqueos intestinales después de ser apuñalado mientras hacía campaña para la presidencia en 2018.