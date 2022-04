$!Británica viajó a EE.UU. para casarse con asesino condenado a muerte

Fue condenado a muerte en 2010 y se le permitió salir de su celda para la boda del pasado 14 de abril.

Rebecca trajo un pastel de bodas negro en niveles con glaseado de rosas rojas y el mensaje: “¡Hasta que la muerte nos separe!”

Ella posó con su nuevo esposo, con un mono naranja de prisión, y su familia.

Una vecina de Rebecca en Chipping Norton, Oxfordshire, dijo: “Ella me contó sobre eso, pero realmente no quiero hablar de eso, no es mi familia”.

The Sun también lo encontró en el sitio web prisonlifeandbeyond.com, donde dijo que estaba soltero.

Él escribió: “Soy fácil de tratar y tiendo a ser un tonto. Muy leal a las personas que me importan. Nadie es perfecto, así que espero no ser juzgado por los errores del pasado. Me encanta leer y escuchar música. Tengo una hija llamada Bonnie. No estoy seguro de lo que estoy buscando en un amigo por correspondencia, así que supongo que tendrás que sorprenderme”.