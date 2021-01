$!Caos en Washington por violento asalto al Capitolio

La concentración reunió a miles de personas, quienes comenzaron la jornada en el parque cercano a la Casa Blanca antes de dirigirse al Congreso, reunido para certificar la victoria del demócrata Biden en las elecciones de noviembre pasado, un triunfo que no es aceptado por Trump.

“Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales”, dijo el Presidente, después de que el mandatario electo, Joe Biden, cuya victoria debía quedar ratificada ayer en el Congreso, compareciera y pidiera a Trump llamar al cese de la violencia.

En un video publicado en Twitter, más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo, Trump declaró: “Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido es un período muy difícil”.

Trump llamó a la calma

Al mediodía, y ante la espiral del caos, Trump comenzó a llamar a la calma. “Pido a todo el mundo en el Capitolio que sea pacífico. Nada de violencia. Recuerde, somos el partido de la Ley y el Orden, respeten a nuestros grandes hombres y mujeres de uniforme”, escribió.

No obstante, culpó a su vicepresidente, Mike Pence, que presidía la sesión en el Congreso, del caos generado en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar la victoria electoral de Biden.

Por su parte, Pence aseguró que “la protesta pacífica es un derecho de todo estadounidense, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y todos aquellos implicados serán procesados con todo el peso de la ley”.

Los inéditos acontecimientos de ayer se producen después de que el mandatario se haya resistido a la victoria de Biden en las elecciones y ha utilizado todos los medios legales, pese a que en noviembre quedó claro que había obtenido más votos que el presidente en los estados clave para confirmar la mayoría de los 538 votos electorales asignados los 50 estados de la Unión.

Los legisladores de ambos partidos se comprometieron a regresar en cuanto la seguridad esté garantizada para certificar los votos del Colegio Electoral y cimentar así el triunfo de Biden.