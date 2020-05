$!China ya prueba vacuna en humanos contra el coronavirus

Y es que, de acuerdo con The Lancet, la capacidad de desencadenar respuestas inmunológicas no indica necesariamente que la vacuna protegerá a los humanos de la enfermedad.

Esto la convierte “en una candidata potencial para una mayor investigación”, indica Chen, quien no obstante apunta que los resultados deben ser interpretados con cautela.

El responsable de este ensayo clínico -la vacuna tiene que pasar tres fases- es el Instituto de Biotecnología de Pekín, en China, y sus resultados se publican en la revista científica The Lancet.

No al uso de cloroquina en Brasil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no respalda la decisión del Gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos”, dijo el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Brasil tiene más de 310.000 casos confirmados de coronavirus y superó las 20.000 muertes. Y en una sola jornada fallecieron 1.188 personas en este país.

América del Sur “se está convirtiendo de cierto modo en el nuevo epicentro” de la pandemia de coronavirus, advirtió Ryan.