$!Arqueólogos estudian misterioso objeto aparecido en playa de Florida

Un grupo de arqueólogos de Florida (EE.UU.) estudian en una playa de Daytona Beach, en la costa este, los restos de un “misterioso objeto” aparecido en la arena tras el paso de los huracanes Ian y Fiona por este estado sureño, y que se especula podría tratarse de una antigua embarcación.

De acuerdo con los funcionarios del condado de Volusia, los restos aparecieron tras la erosión provocada por los dos huracanes, en el caso de Ian uno de los más potentes que ha impactado las costas estadounidenses en la última década y que destrozó diques y dunas.

“No estamos seguros de qué es, pero se trata de un gran pedazo de escombros, probablemente de unos 80 a 100 pies (24 a 30 metros) de largo”, dijo Tammy Malphurs, subdirectora de seguridad en la playa del condado de Volusia.

La funcionaria declaró al diario The New York Times que algunos especialistas no descartan que se trate de alguna antigua embarcación que naufragó durante una tormenta y cuyos restos han estado ahí por décadas.

Descubiertas en primera instancia por residentes y caminantes poco después del impacto en Florida del huracán Nicole el pasado mes, los restos consisten en un par de hileras de madera que sobresalen de la arena, tal como muestran imágenes de medios locales.