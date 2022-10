Colombiana es elegida vicepresidenta de la Federación Internacional de Astronáutica

El nombramiento de la directora y creadora de la fundación Agencia Espacial de Colombia se dio en el International Astronautical Congress, realizado en París este mes, luego de que Zamora Acevedo participara como conferencista.

Pero hubo otra noticia importante que se gestó en París, ya que la agencia que lidera firmó un acuerdo con Voyager, Nanoracks y países latinoamericanos como El Salvador, Agencia Espacial de México, Guatemala y Orbital Space Technologies (startup de Costa Rica) para el desarrollo de Starlab, la Estación Espacial Internacional Comercial.

La idea es que la Agencia Espacial de Colombia contribuya a los programas de sostenibilidad ambiental, GreenSat, Vision Agro y en educación con esta estación.

EL COLOMBIANO conversó con Zamora sobre los retos que vienen en el futuro no solo tras este nombramiento sino además en materia espacial en el país.

Pilar, ¿qué es la Agencia Espacial de Colombia?

“La Agencia Espacial de Colombia es una fundación que creé hace cinco años con el objetivo de articular la industria, el gobierno, los gobiernos extranjeros y la academia en torno a desarrollos de proyectos del espacio, en proyectos que emplean hoy tecnología espacial para puntos focales que son nuestras verticales de desarrollo, en temas de educación, de agricultura, de observación de la tierra, de sostenibilidad ambiental y productividad. Las agencias espaciales en el mundo son públicas, son privadas, son mixtas. Hoy estamos en medio de la nueva era del espacio, una en la que la iniciativa privada y el sector privado tienen una participación relevante dentro del mercado, me refiero a que el sector privado no solamente propone sino que desarrolla tecnología de la mano con los estados y de la mano con otras empresas, entonces no todas las agencias espaciales son públicas, no todas son privadas, como para aclarar y hacer un contexto de lo que significa el mundo espacial hoy”.

¿No significa que por tener el nombre de “agencia” deba ser una entidad pública?

“Así es, de hecho La Agencia Espacial de Colombia pertenece a la Federación Internacional de la Astronáutica (IAF) desde hace cuatro años y allí estamos con agencias públicas, privadas. Por ejemplo, hay agencias privadas como la de Portugal, la de Ecuador, que como te digo ya no es raro. No es raro que el mundo espacial no sea ni militar ni público, de hecho, lo que se usa es que el mundo espacial tenga participación privada y pública”.

Y estaba en París en el Congreso Anual de la IAF...

“Sí, me nombraron nueva vicepresidenta de la IAF. Nunca una colombiana ni una latinoamericana había estado ahí, éramos 15 personas las que estábamos nominadas, le ganamos a Japón, a Estados Unidos, fue increíble. Para contarte un poco que el mundo espacial es muy diverso, participan todos los sectores, hoy hay un tema de protección 3G (geography - generation - gender) y es que se escogen y queda una participación prioritaria para países emergentes, mujeres y jóvenes, se busca es que sea un sector que inspire a la juventud, a la gente, no un sector ultrasecreto que solamente lo conocen las agencias militares sino que se ha abierto”.

¿Qué otros avances logró en París?

“Colombia va a hacer parte de la nueva Estación Espacial Internacional Comercial, firmamos un acuerdo con Voyager y Nanoracks. ¿Cuándo nos imaginamos que Colombia podía ser parte de una Estación Espacial Internacional y la de ahora es comercial, por eso se firma entre Agencia Espacial de Colombia que es una iniciativa privada con este proyecto que es superimportante y va a revolucionar la era del espacio. Desde la Agencia Espacial de Colombia lo que hacemos es trabajar por traer todo ese tipo de proyectos, por ejemplo en el tema de agricultura trabajamos para que a través de la observación de la tierra y de los satélites podamos leer qué está pasando con los campesinos en Colombia, es monitorearlos desde satélites para saber cómo están sus cultivos, poder generar imágenes y analítica satelital para la protección del medio ambiente, para saber cómo está la atmósfera en determinadas zonas, para identificar el crecimiento territorial en ciudades, en fin, se hacen cosas muy interesantes”.

¿Y para cuándo sería todo lo de la Estación Espacial Internacional Comercial?

“Es un proyecto que comienza desde ya y la idea es que esté construida dentro de cinco años, en este lo que vamos a hacer en Colombia es contribuir al desarrollo de la agricultura. Somos un país agrícola y lo que estamos haciendo es seleccionando varios de los bancos de semillas, de las principales semillas agrícolas colombianas, para que puedan ser mejoradas en esta Estación Espacial Internacional Comercial y para que cuando el hombre pueda ser interplanetario, la comida colombiana esté allá, a dónde sea que vayamos”.

¿Ustedes han representado a Colombia en algún tema espacial, además del congreso que acaba de pasar?

“Sí, en la Federación Astronáutica sobre todo, yo soy muy activa, hemos tenido varias conferencias globales, yo viajo mucho y la Agencia también es asesora de la comunidad andina de naciones, de hecho para la CAN estamos haciendo la plataforma ambiental andina, en la cual la CAN va a monitorear a través de satélites y otras fuentes de información, el medio ambiente de los cuatro países y sí me invitan bastante a temas internacionales, en todos cito que esta es una iniciativa privada y que somos una fundación y siempre me preguntan, que cómo se hizo y qué representa y es muy inspirador en cada sitio a dónde vamos”.

¿Y qué le falta a Colombia para tener una agencia espacial estatal, es necesario que la tenga?

“Hay muchos países que no tienen agencias espaciales públicas y que aún así continúan sus desarrollos en materia espacial, lo que nos hace falta es tener un marco regulatorio y que haya o no agencia pública pasa. El marco regulatorio y un marco de inversión, de atracción de inversiones a Colombia en materia del espacio es lo necesario, porque ya hay un Conpes que se hizo en el gobierno del presidente Duque, pero realmente no se hizo un plan de trabajo de cómo se va a traer inversión del exterior fundamentalmente o cómo se van a generar nuevos mercados o a atraer a las empresas que ya estén paradas en Colombia hacia los temas espaciales. Creo que eso es lo más importante, más allá de si se crea o no porque Colombia tiene varios ministerios y entidades públicas que pueden hacer desarrollos en materias espaciales.

Lo importante es que Colombia cambie esa visión y articule al sector privado y digamos que se sienta optimista y alegre porque hay privados que quieren participar en el sector espacial, pero además que brinde las seguridades jurídicas para poder invertir, presentar proyectos a largo plazo en materia del espacio”.