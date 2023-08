Cómo mejorar el clima y el bienestar de los hogares vulnerables: un estudio de la U. de Michigan y la UIS

El proyecto está en su primera etapa y se espera que pueda continuar con más recursos y más participantes.

Para formular estrategias que logren mejorar la eficiencia térmica, se utilizan softwares especializados para el tratamiento de datos y el mapeo térmico. Con esta información, se pueden formular proyectos que busquen mejorar las condiciones térmicas en las viviendas seleccionadas.

Carlos Vecino, coordinador del proyecto desde la UIS, explica que el proyecto fue financiado inicialmente por la Universidad de Michigan para que la profesora Pimentel pudiera visitar nuestra universidad y formular un proyecto que pudiera recibir mayores recursos.

“Con nuestra alianza con la Universidad de Michigan, tenemos la oportunidad de formular proyectos de impacto para la comunidad con financiamiento internacional y que involucren diversas disciplinas en nuestra universidad. Las áreas de ingeniería, trabajo social, salud y ciencias sociales pueden contribuir significativamente a este impacto en la comunidad a través de procesos de construcción y utilización de materiales que mejoren la eficiencia térmica y energética de viviendas de escasos recursos”, afirma el profesor Vecino.

Para la recolección de datos iniciales, se selecciona una las de viviendas del barrio Luz de Salvación II y se instalan medidores de temperatura para acumular datos sobre la temperatura en distintos momentos del día y en distintas condiciones externas.

Así, y un análisis comparativo de la construcción y los materiales utilizados tanto en Bucaramanga como en Sao Paulo y Burkina Faso, se conoce el impacto que tienen los procesos constructivos y materiales en distintas áreas y condiciones.

Entre los partners de la Universidad de Mchigan están Ana Paula Pimentel Walker, PhD in Anthropology, Associate Professor Urban and Regional Planning; Lars Junghans, PhD in building science, Associate Professor, Architecture; Aline Cotel, PhD in environmental engineering, Associate Professor, Environmental Engineering; Gabriel Harp, Director of Research and Creative Practice Development, College of Architecture and Urban Planning; Mieko Yoshihama, Ph. D.,

Distinguished Professor of Social Work, University of Michigan School of Social Work, María Arquero de Alarcón, MArch, Associate Professor of Architecture and Urbanism y Odessa Gonzalez Benson, PhD, Assistant Professor of Social Work, University of Michigan School of Social Work;