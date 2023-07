Aunque, desde ya, la noción de tiempo para los científicos no es la misma que para el resto de las personas. Pixabay / VANGUARDIA

“Estamos realizando todas las maniobras y recopilando los datos durante las 24 horas del día de los siete días de la semana. No me gusta porque me tengo que quedar a trabajar por la noche”, explica entre risas el ingeniero aeroespacial.

PACE observará el color de los océanos, algo que “puede dar mucha información” sobre qué tipo de plantas hay en el mar, explicó el experto, quien recordó que el color viene dado por la interacción de la luz solar con partículas como la clorofila, un pigmento verde presente en la mayoría de las especies de fitoplancton.

Hace poco que PACE superó la prueba de sonido que se lleva a cabo en una “cámara de vibración” del mismo edificio, donde se comprueba que las naves soportan el ruido de lanzamiento antes de enviarlas al espacio.

De hecho, la Banda de los Marines de EE.UU. fue invitada este julio por el Centro Goddard para ver si podían igualar el volumen de una nave en el momento de su lanzamiento y “se quedaron bien cortos”, cuenta el director de ecología marina y puertorriqueño, Carlos del Castillo.